Ирак направил свои сухопутные войска для освобождения от боевиков ИГИЛ города Талль-Афар. В городе находятся до двух тысяч членов «Исламского государства».

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что все войска направлены на освобождение Талль-Афара.

«Они или сдадутся, или умрут», — сказал премьер-министр.

Ранее, 15 августа, иракская армия при поддержке международной коалиции нанесла серию авиаударов по позициям боевиков в Талль-Афаре.

В июле этого года иракская армия вернула контроль над городом Мосул, штурм которого продолжался в течение семи месяцев.

Талль-Афар был захвачен боевиками «Исламского государства» в 2014 году и стал вторым по значимости опорным пунктом ИГИЛ в этом регионе.

До прихода экстремистов в городе проживало более 200 тысяч человек.

После американского вторжения в 2003 году в Талль-Афаре происходили религиозные столкновения между суннитами и шиитами.

После в городе обосновались несколько суннитских террористических группировок, которые впоследствии присоединились к ИГИЛ.

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