Магазины спиртных напитков закрыли в Туркменистане до окончания Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях. Власти страны посчитали, что влияние алкоголя может нарушить общественный порядок и сорвать масштабное мероприятие.

Алкоголь запретили продавать с 17 августа до начала октября. Туркменские власти считают, что таким образом они смогут обеспечить «общественный порядок».

Информагентство «Ассошиэйтед Пресс» пишет, что запрет ввели из-за проведения Азиатских игр в закрытых помещениях, которые пройдут в сентябре в Ашхабаде

«Главная цель запрета — обеспечить мир и общественный правопорядок в стране в связи с усиленным мерами безопасности, введенными правоохранительными органами с 17 августа», — сказал анонимный источник из министерства по туризму.

Корреспонденты «Радио Свобода» подтверждают, что магазинах Туркменистана с полок убрали весь алкоголь.

Кроме алкоголя власти ограничили внутреннюю миграцию, разогнали нищих и «очищают город» от бездомных собак и кошек.

Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях пройдут в Туркменистане с 17 по 27 сентября. Право на проведение этого спортивного мероприятия страна получила 19 декабря 2010 года.

В соревнованиях примут участие спортсмены из 62 стран мира из 21 вида спорта.

Спортсмены из Кыргызстана тоже примут участие в соревнованиях. По информации Госагентства по делам спорта, в состав сборной вошли 18 борцов, из них семь женщин и 11 мужчин.

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