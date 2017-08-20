Магазины спиртных напитков закрыли в Туркменистане до окончания Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях. Власти страны посчитали, что влияние алкоголя может нарушить общественный порядок и сорвать масштабное мероприятие.
Алкоголь запретили продавать с 17 августа до начала октября. Туркменские власти считают, что таким образом они смогут обеспечить «общественный порядок».
Информагентство «Ассошиэйтед Пресс» пишет, что запрет ввели из-за проведения Азиатских игр в закрытых помещениях, которые пройдут в сентябре в Ашхабаде
«Главная цель запрета — обеспечить мир и общественный правопорядок в стране в связи с усиленным мерами безопасности, введенными правоохранительными органами с 17 августа», — сказал анонимный источник из министерства по туризму.
Корреспонденты «Радио Свобода» подтверждают, что магазинах Туркменистана с полок убрали весь алкоголь.
Кроме алкоголя власти ограничили внутреннюю миграцию, разогнали нищих и «очищают город» от бездомных собак и кошек.
Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях пройдут в Туркменистане с 17 по 27 сентября. Право на проведение этого спортивного мероприятия страна получила 19 декабря 2010 года.
В соревнованиях примут участие спортсмены из 62 стран мира из 21 вида спорта.
Спортсмены из Кыргызстана тоже примут участие в соревнованиях. По информации Госагентства по делам спорта, в состав сборной вошли 18 борцов, из них семь женщин и 11 мужчин.
По теме: