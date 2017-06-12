Жители Туркменистана недавно начали получать уведомления о том, что им нужно платить за воду, свет и газ, которые более 25 лет были бесплатными.

Жители, Ашхабада столицы Туркменистана, заявляют о том, что стали получать счета за воду, свет и газ, которые с начала 90-х годов население использовало бесплатно.

По информации издания «Альтернативные новости Туркменистана», сотрудники коммунальных служб начали массовый обход домов и квартир.

Они требуют, чтобы население оплачивало счета за воду, свет и газ. Кроме того, по стране началась массовая установка счетчиков.

По словам жителя Ашхабада, к нему домой регулярно приходят люди, которые требуют оплачивать счета за комуслуги.

«Не успеешь выпроводить одних визитеров, как тут же в дверь звонят другие. То из горводоканала придут, то из энергосбыта, то из конторы газового хозяйства. У всех одно требование – платите деньги и устанавливайте счетчики, коммунизм всё, закончился, теперь будете платить по счетам», — сказал он.

Как утверждают местные жители, сотрудники Ашхабадского горводоканала и их коллеги в регионах требуют платить за воду за текущее полугодие.

С такими же требованиями по квартирам ходят и энергетики. Если в квартире нет электросчетчика, то служащие определяют расход электроэнергии по количеству розеток, лампочек, электрических бытовых приборов. Тем, кто отказывается платить, угрожают взыскать деньги через суд.

За установку счетчиков жильцам тоже приходится платить, хотя официальные расценки за этот вид услуги нигде не указаны.

«Оплата производится по принципу “как договоришься”», — сказал один из жильцов, который уже установил счетчики в своем доме.

Экономический кризис

Установка счетчиков началась после того, как 6 июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о неэффективности социальных льгот, которые получает население.

Бердымухамедов поручил правительству подготовить предложения по изменению пакета социальных льгот.

«Льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тем, кто действительно нуждается в социальной помощи», — сообщает издание «Туркменистан Сегодня».

Отмену льгот для всего населения связывают с кризисом, который начался в стране после того, как в 2016 году резко упали цены на газ.

Однако правительство не озвучивает существование экономических проблем.

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