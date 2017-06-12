Депутаты отклонили поправки в закон «О статусе депутата», который предполагал отказ от служебных квартир и машин. Редакция Kloop.kg провела опрос парламентариев, которые голосовали против поправок.



Парламентарии 8 июня проголосовали против внесения поправок в закон «О статусе депутата», которые были инициированы депутатами фракции «Республика — Ата-Журт».

За поправки проголосовали 36 депутатов, а 74 парламентария не захотели отказываться от привилегий.

Если бы законопроект приняли, то депутатам пришлось бы:

Оплачивать съемную жилплощадь самостоятельно;

Отказаться от служебного транспорта;

Оплачивать проезд в общественном транспорте.

Как ответили депутаты, проголосовавшие против?

Дастан Бекешев, СДПК

Привилегии — это слишком громко сказано. Я бы не назвал их привилегиями, потому что от служебных машин депутаты уже отказались. Бесплатное пользование общественным транспортом — такая привилегия мало кем используется. От одного помощника уже отказались.

Ну что, вы служебную квартиру считаете привилегией? Это не привилегия. Она для тех, кто из регионов или испытывает трудности с жильем. Почему нет?

При этом квартира же нам не насовсем отдается. Депутат проживает там некоторое время. За обслуживание он сам платит порядка 15 тысяч сомов — за отопление, электричество, охрану он сам должен платить.

Поэтому я не считаю это привилегией. Это то, чем государство обеспечивает, чтобы депутат мог нормально осуществлять свою деятельность.

Исхак Масалиев, «Онугуу-Прогресс»

Там, в законопроекте, не о привилегиях речь идет. Их у нас-то уже забрали. Там касалось жилья.

Что касается жилья, депутатам, которые приехали из регионов, на пять лет должно быть предоставлено служебное жилье. А авторы законопроекта хотели лишить депутатов права получать служебные квартиры. Соответственно, законопроект вел к продаже тех домов, где живут депутаты.

Азамат Арапбаев, СДПК

Я считаю, что служебные квартиры — это не привилегия. Очень много депутатов, приехавших из регионов, не имеют возможности приобрести жилье. Депутаты избираются сроком на пять лет, и государство взяло на себя обязанность обеспечивать эти пять лет депутатов квартирой. Тем более, что не все 120 депутатов нуждаются во временном жилье.

От служебного транспорта парламент давно отказался. Единственное, он остался у спикера, у вице-спикера парламента и у лидеров фракций. От помощников парламент оказался еще в начале шестого созыва. От специальных номеров для служебного транспорта парламент также отказался.

Асель Кодуранова, СДПК

Это не значит, что мы хотим себе эти привилегии.

Раз мы отказались (против проголосовали) — мы на этом и будем стоять. Просто надо думать о следующем созыве. Пусть они сами решат.

Есть постановление Жогорку Кенеша, где мы от всего отказались. Мы этого и будем придерживаться.

Это не значит, что мы проголосовали против, а завтра будем требовать машины, помощников.

Нет, этого мы не будем делать. По крайней мере, я не буду. Но насчет жилого дома — я оставила, потому что действительно есть депутаты из регионов. Им негде жить.

Проживая в этой квартире, они платят от 15 тысяч сомов. У нас был случай, когда один депутат съехал. Для него было слишком дорого жить там. Пусть следующий созыв решает, нужен им этот закон или нет.

Айнуру Алтыбаева, СДПК

Да, я проголосовала против законопроекта, потому что я за развитие парламентаризма в Кыргызстане.

Это новая система управления государством, и, я думаю, те законы, которые мы сейчас принимаем, в том числе для обеспечения депутатов следующих созывов, будут развивать сам парламент.

Мы должны в первую очередь думать о будущих депутатах. Это будут молодые люди из разных социальных сфер, у которых не всегда есть возможность снять квартиру в столице. Это будут депутаты из регионов, которые должны проживать в государственной квартире.

Депутаты должны иметь помощников, которые будут помогать им подготовиться к заседанию. И тогда депутат будет осознанно, качественно принимать законы. Ну да, у нас нет помощников и транспорта — тяжеловато. Я проголосовала против этого законопроекта осознанно.

Аида Касымалиева, СДПК

Я не согласна, что это привилегии.

Речь в законопроекте шла о том, чтобы убрать консультанта (помощника депутата). Я исхожу из той позиции, что я депутат, живущий на зарплату. Я не могу заплатить лишние деньги за консультанта.

У меня есть один помощник, который отвечает на звонки, готовит чай, кофе, организует встречи, но у него совершенно нет времени поработать над законами.

Раньше было два консультанта, и как только одного убрали, качество законов очень сильно изменилось. Я считаю, что вот эти урезания усиляют богатых бизнесменов и ослабляют таких, как я, которые идут в парламент и хотят что-то сделать.

Есть еще депутаты, которые приехали из регионов. Они должны жить в какой-то квартире. В целом я за то, чтобы привилегии убирались, но никто не подсчитал, какова была экономия со служебных машин. Они как бы от парламента убрались, но их используют другие госслужбы. Реальна ли экономия?

«Полностью убрать привилегии у депутата» — хорошо звучит, популистски, но на самом деле ничего не экономится. Нужно посидеть и проанализировать, какие действительно нужно убрать привилегии, а что будет напрямую влиять на качество его работы.

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