Парламентарии не захотели отказываться от служебного транспорта и оплаты съемных квартир. Более 70 депутатов проголосовали против законопроекта, который лишал их некоторых привилегий.

Большинство депутатов проголосовало против законопроекта, который бы лишил их ряда привилегий. Если бы законопроект приняли, то депутатам пришлось бы:

Оплачивать съемную жилплощадь самостоятельно;

Оплачивать проезд в общественном транспорте;

Отказаться от служебного транспорта.

Кроме того, по действующим законам, депутата после окончания срока должны восстановить на прежней работе. Отклоненный законопроект, инициированный фракцией «Республика — Ата-Журт», освобождал бы прежних работодателей от обязательств.

Из 110 депутатов только 36 парламентариев были готовы отказаться от своих привилегий. Так как 74 человека проголосовали против законопроекта, он был отклонен.

За законопроект проголосовали члены «Республики — Ата-Журт» и отдельные члены других фракций.

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