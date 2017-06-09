Жители Нарына заставили студентов Университета Центральной Азии на коленях извиниться за драку на соревновании по баскетболу. Местные власти не смогли остановить их. Глава КТРК Илим Карыпбеков попросил прощения у студентов УЦА и их преподавателей за действия нарынчан.

Материалы, опубликованные в рубрике «Мнение», выражают личную позицию их авторов. Оригинал записи опубликован в «Фэйсбуке» Илима Карыпбекова.

Супер университет!

Вчера не мог долго уснуть от приятных впечатлений прошедшего дня. Удалось выехать в город Нарын, ознакомиться с деятельностью Университета Центральной Азии, созданного по инициативе и поддержке Фонда развития Его Высочества Ага Хана.

Сказать, что университет шикарный — не сказать ничего. Суперсовременные технологии, построен с учетом всех современных достижений науки, техники, архитектуры. Над оформлением работали лучшие интересные художники, дизайнеры из разных стран, включая и наших, кыргызских.

Условия проживания студентов, преподавателей, сотрудников университета — как в лучших университетах мира!

Преподаватели из разных стран мира, включая наших, кыргызов, но все без исключения говорят на чистом, правильном английском языке. Внутри университета работают все три языка: кыргызский, английский, русский! Внутри университета аура какая-то уникальная, своеобразная… как бы сказать, не похожая на нашу обычную обстановку: свободно, легко, чисто, аккуратно.

Все вокруг создано для учебы, работы, творить и радоваться жизни. Обслуживающий персонал безукоризненный: вышколенные повара, горничные, одетые во все самое лучшее в лучших традициях самых крутых отелей мира, все без исключения в белых, стерильных перчатках. И, что меня особенно радовало — местные, с Нарына. Обученные, улыбающиеся, открытые, приветливые!

Невольно про себя думал: какие же они молодцы, что обучились и прошли собеседование, приняты на работу. Зарабатывают хорошо, кормят свои семьи, родственников тащат, помогают.

Интерьер в формате современного авангарда, что-то традиционное, азиатская культура, история, смешанная с европейским авангардом. Техника продвинутая, многое я вообще увидел впервые.

А студенты! Студенты — отдельная тема! Из разных стран: Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Европы, Америки! Моя 30-минутная лекция продлилась на полтора-два часа. Все из-за того, что они все любознательные, смелые, открытые, с горящими глазами.

Вопросы тоже смелые, осмысленные, с пониманием ситуации в Центральной Азии и реалий в мире. Вопросы не заканчивались. Представителям АКДН (Организации Ага Хана по развитию) пришлось остановить вопросы в связи с ограниченностью времени пребывания в Нарыне.

Особо радовался девочкам и мальчишкам, поступившим в университет из самого Нарына. Их всего пять человек.

Одна из них — Бурулсун — с Нарынской области, говорит на идеальном английском. Выучила язык там же, в Нарыне, на курсах, в школе, с репетиторами. С горящими счастливыми глазами показывает университет в качестве одного из гидов, глаза горят, лицо светится от счастья и гордости. Прощаясь тихо, по-свойски, как нарынский нарынскую, спрашиваю: «Ну, как тут тебе? Нравится? Все нормально?». Ответ короткий: «Илим байке, тут кру-у-то!», и сама светится от счастья!

Все прозрачно, светло, тепло, уютно…в общем, что-то такое, что никак не может вписаться в наше общество! Что-то невообразимое! Тем более в Нарыне!

«Нет, этого не может быть! Тем более здесь!», — эта мысль все время приходила ко мне, пока я знакомился с УЦА и его обитателями. Нехотя прощаюсь со всеми. Не хочется уходить. Хочется работать, учиться, хоть как-то остаться здесь, зацепиться… Но представители АКДН предлагают показать какой-то парк.

Смарт-парк. Умный парк в Нарыне!

Вы знали, что Его Высочество Ага Хан подарил Нарыну парк, точнее, в подарок городу разбил парк? Я не знал. Парк абсолютно такой же, как один из лучших парков столицы.

Деревья, игровые площадки, скульптуры, аккуратные стриженные газоны. Бесплатный интернет Wi-Fi, фонари на солнечных батареях! Точно так же, как у нас на главной площади Ала-Тоо, дети катаются на велосипедах, бордах, слушают музыку… В общем, отдыхают культурно, аккуратно. Что меня больше всего порадовало — никого, ни одного человека не увидел на газонах. Все аккуратно ходят по аллеям, тротуарам.

Сразу же рядом с парком стоит здание Центра повышения квалификации АКДН, откуда выходит их руководитель, коренной нарынский парень Нурбек, как оказалось, бывший сотрудник радио «Мин-Кыял КТРК», и на чистом английском, без акцента, приветствует и начинает рассказывать мне и гостям из США про свой центр. О том, сколько людей они успели обучить и обучают. И действительно в одной из аудиторий сидят взрослые люди и внимательно читают, пишут, занимаются…

Образование — свет.

Я уверен, что образование — один из главных путей, а ,возможно, и единственный путь, чтобы решить все основные проблемы нашей страны. Выбраться из пучины постоянных проблем, коррупции, низкого уровня жизни, неразберихи, стать развитой, современной страной.

Все! Все, кто несёт знание для наших людей, для меня святые. Учителя, преподаватели, люди, создающие детские сады, школы, университеты.

Для создания и запуска УЦА потрачены миллионы долларов. Университет уровня мирового среди гор, в никому общим счетом не известном регионе какого-то малоизвестного государства. Да мы должны не благодарить АКДН, а молиться на них! Они создали чудо в том регионе нашей страны, куда мало кто будет инвестировать.

Этот университет — будущее не только Нарына, но и всей нашей страны! Этот университет несет за собой огромный мультипликативный эффект: рабочие места, туристы, студенты, которые платят за обучение немалые деньги, возможность обучаться, учиться, интегрироваться, повышать авторитет страны, многое другое.

Тьма…

Сейчас три часа утра…и сегодня я не сплю уже по другой причине! Нет слов выразить весь ужас, возмущение, стыд и горечь от произошедшего сегодня в Нарыне.

Не эти дети должны стоять на коленях как перед тьмой, мраком, безнадежностью, а нарынчане. Мы, кыргызстанцы, должны стоять на коленях перед АКДН и всеми теми, кто несёт знание, вкладывает в развитие нашей страны. Стоять на коленях и просить прийти к нам, поверить в нас, помочь, поддержать нас, не останавливаться на первом из четырех этапов постройки УЦА, а продолжать и дальше предлагать свою помощь, руку, сердце…все, что у нас есть! Если не для себя, то хотя бы для наших детей, для нашего будущего, для Бурулсун и для остальных, как она.

Поставив пятерых иностранных студентов УЦА на колени и заставив их просить прощение, мы не проучили их или «намысыбызды коргогон жокбуз», как нам кажется, а «нагнули» себя по полной! Показали, какого мы уровня!

Поставили под сомнение все самые лучшие впечатления о гостеприимстве кыргызов, о безопасности в нашей стране, заложили сомнение в тысячах иностранцах, которые и так колебались идти учиться в какую-то страну, университет среди гор, поставили вопрос перед АКДН, стоит ли продолжать развивать УЦА и продолжить оставшиеся три этапа строительства или свернуть проект окончательно, поставили под неопределенность будущее и шансы многих наших детей, братьев, сестер, которые могли бы получить прекрасное будущее, окончательно уничтожили желание учиться тех студентов, которые есть сейчас в УЦА…

Убили в сердцах многих и многих светлое. Появился привкус разочарования. Я бы много раз преклонил колени перед АКДН, студентами, преподавателями, сотрудниками УЦА, если бы это могло вернуть позавчерашний день!

Я бы преклонил колени перед Его Высочеством и попросил бы прощения, сказав, что это не весь Кыргызстан и не все люди, а кучка тьмы, мрака! Что мы, кыргызстанцы, совсем другие, но вряд ли это Его Высочеству нужно…

Я из Нарына, я прошу простить… Они — не Кыргызстан, они — не все. Нас больше, и мы хотим света.

Фото: «Фэйсбук» Илима Карыпбекова, «Турмуш».