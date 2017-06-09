Группа жителей Нарына извинилась перед преподавателями и иностранными студентами Университета Центральной Азии. Днем ранее они заставили студентов вуза на коленях просить прощения за драку на соревновании по баскетболу.

Жители Нарына снова пришли в УЦА, но на этот раз сами попросили прощения у студентов вуза и его преподавателей. Молодые люди заявили, что конфликт произошел из-за «недоразумения и недопонимания».

Молодежные активисты города Нарын подарили студентам и преподавателям подарки.

«Двум сотрудникам университета, в том числе преподавателю, который вчера попросил извинения за своих студентов, представители местной молодежи надели национальный головной убор “ак-калпак” и подарили две книги эпоса “Манас” в знак уважения», — сообщает пресс-служба МВД.

Руководство вуза и его преподаватели считают, что инцидент исчерпан, и надеются, что и дальше смогут мирно взаимодействовать с местными жителями.

На встрече местных жителей и студентов присутствовали руководство УВД, полпред Нарынской области и деканы университета.

Ранее МВД возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» против местных жителей, вынудивших студентов и преподавателей просить прощения на коленях. Их обвиняют в нарушении общественного порядка.

В отношении сотрудников милиции, не остановивших вовремя группу молодых жителей Нарына, ведется служебное расследование.

Пока неизвестно, какие меры будут предприняты в отношении студентов УЦА, которые участвовали в драке после соревнований.

Несколько десятков жителей Нарына вышли на акцию протеста 8 июня к зданию Университета Центральной Азии (УЦА) из-за драки, которая произошла 27 мая после баскетбольного матча.

Администрация вуза пустила демонстрантов в здание, чтобы обсудить ситуацию. Однако местные жители начали вести себя агрессивно, обвинив студентов УЦА из Таджикистана в том, что они избили местных подростков.

В итоге нескольким преподавателям и студентам пришлось встать на колени и извиниться за случившееся.

Фото: Турмуш

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