После аварии Улан живет с друзьями – Максатом и Кубанычем. Он не может ходить, и его друзья заботятся о нем – переносят на руках, помогают в быту и делают все, чтобы он чувствовал себя счастливым.

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время», автор статьи – Шавкат Тургаев.

Умываться по утрам Улан привык, не отходя от кровати. Тазик и воду ему подносят его друзья. Даже на руки ему поливают. Но это не прихоть Улана. Ходить он не может.

Несколько лет назад Улан попал в аварию. С тех пор он прикован к инвалидной коляске. Родители его развелись – жить пришлось на съемных квартирах.

«Сейчас у меня все хорошо. Все трудности остались позади. Спасибо моим друзьям», – говорит Улан Омурзаков.

Уже полтора года Улан живет с друзьями Максатом и Кубанычем. Сняли квартиру на первом этаже, чтобы носить на себе своего товарища было легче. Друзья и работают вместе.

«Он не приходил на работу около 10 дней. Мы стали переживать. Когда поехали к нему, увидели, что жил в не очень хороших условиях. Я ему предложил жить вместе. График работы у нас совпадает. Смогу ему помочь добираться на работу и обратно. Он согласился», – рассказывает Максат Абдуллаев.

До работы ребята добираются на машине Улана. За рулем он сам. Нажимает на педали при помощи специальных дощечек. Костылями он не пользуется, да и передвигаться на коляске ему тоже не особо нравится: «Люди на меня смотрят постоянно, думают, что со мной. В таких ситуациях мне становится некомфортно. Особенно, когда передвигаюсь на коляске. Но я уже немного привык к этому».

Улан специалист по ремонту сотовых телефонов. Здесь его все знают. Да и арендодатель оказался на редкость щедрым: за рабочее место оплату не берет. Рядом его верные друзья. Они продают мобильники, заодно приводят ему клиентов.

После работы ребята идут в парк. Максат и Кубаныч развелекают Улана, делают все, чтобы он чувствовал себя счастливым.



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