В городских парках, скверах и бульварах «заговорили» деревья. Дубы, каштаны, карагачи и тополя рассказали о своей пользе экологии и попросили обратить на них внимание.

Эко-активисты развесили на деревьях по всему городу таблички с информацией о том, какую пользу зеленые насаждения приносят городу.

Деревья обращаются к горожанам за помощью и предлагают узнать о них больше на сайте Greenbishkek.com.

Дубы рассказали, как своими листьями увлажняют воздух и снижают городской шум.

Вот обращение одного из тополей: «Привет, друг! Я – тополь. Я устраняю бактерии в воздухе, очищаю его от пыли, заботясь о тебе».

Погибшие из-за недостаточного ухода и полива деревья тоже не хотят молчать.

«Привет, друг! Я здесь жил много лет. Теперь я никто…», – говорят пни и голые стволы с сухостоем.

Акция прошла на фоне активной вырубки деревьев в Бишкеке ради расширения дорог и строительства автомобильных парковок.

За последние полгода в Бишкеке вырубили уже 800 деревьев, планируется ликвидация еще около семи тысяч зеленых насаждений и реконструкция дорог на 49 улицах.

При этом в Бишкеке зашкаливает уровень токсичных веществ от выхлопных газов автомобилей. Уровень формальдегида в лишенных зеленых насаждений частях города превышает норму в десятки раз, что может привести к развитию порока сердца у новорожденных.

Вырубая многолетние карагачи и дубы, город часто засаживают красивыми декоративными растениями, но они не улучшают качество воздуха. Оставшийся зеленый фонд столицы не в состоянии очистить воздух от вредных примесей.

Кыргызские экологи создали петицию против вырубки деревьев в Бишкеке.

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