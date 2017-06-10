Правозащитники и родственники задержанных оппозиционеров вышли на митинг к зданию ООН. Они пытаются привлечь внимание генерального секретаря организации Антониу Гутерриша к «политическим гонениям в Кыргызстане» и просят не финансировать проекты кыргызского правительства.

К зданию ООН в Бишкеке пришло около 20 человек – оппозиционеры, активисты и родственники арестованных политиков. Демонстранты держали плакаты с надписью «Не закрывайте глаза народу».

Митинг проводили комитет Свободы слова и комитет Защиты политзаключенных. Участники акции стояли у ворот здания ООН, пока их представителей не пропустили в для передачи обращения генсеку ООН Антониу Гутерришу.

По словам активистов, они неоднократно настаивали на встрече с представителем ООН, но ее так и не назначили.

Представитель комитета защиты политических заключенных Зульфия Марат рассказала Kloop.kg, что основное требование демонстрантов заключается в том, чтобы ООН прекратила финансирование кыргызских правительственных проектов.

«Это, в первую очередь, поддержка избирательного процесса, все эти технические новшества ведут только к увеличению лицемерия. Кроме того, мы просим международные организации прекратить выдачу виз всем тем, кто повинен в нарушении прав человека», — сказала она.

Участвовала в акции и главред издания «Республика» (Res Publica) Замира Сыдыкова.

«Мы хотели бы чтобы Гутерриш напомнил Атамбаеву о международных обязательствах.[…] Мы вынуждены обращаться к международному сообществу, потому что наше правительство собирается к нему обратиться, чтобы попросить финансирование на проект “Таза коом”. Как можно поддерживать руководство этой страны, когда они не соблюдают международных обязательств?», – спрашивает Сыдыкова.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пока не прокомментировал обращение демонстрантов.

Ранее международная правозащитная организация Human Right Watch заявила, что Антониу Гутерриш во время визита в страны Центральной Азии должен поднять вопрос о соблюдении прав человека.

По их мнению, правительства центральноазиатских стран относятся к одним из самых жестоких в мире. Правозащитники озабочены пытками, политическими преследованиями, ограничениями деятельности неправительственных групп и СМИ.

Правозащитники Human Rights Watch также хотят, чтобы Гутерриш обратил внимание на действия властей страны по межэтническому конфликту на юге Кыргызстана в 2010 году.

Турне генерального секретаря ООН по Центральной Азии началось 8 июня с визита совета глав государств ШОС в Астане и встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Гутерриш посетит Кыргызстан 11 июня, а после отправится в Туркменистан, где обсудит борьбу с терроризмом. Также генсек ООН посетит Душанбе для встречи с президентом Таджикистана.

Антониу Гутерриш — бывший премьер-министр Португалии и десятый генеральный секретарь ООН.

Это будет его первый визит в Кыргызстан в качестве главы Организации Объединенных Наций.

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