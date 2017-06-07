Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетит в Кыргызстан 11 июня. Он собирается встретиться с президентом Атамбаевым и посетить мероприятия в честь годовщины ошских событий 2010 года.

Центральноазиатское турне Гутерриша запланировано на целую неделю — с 8 по 13 июня.

Генсек ООН прилетит в Кыргызстан 11 июня. Здесь он собирается встретиться с президентом Алмазбеком Атамбаевым.

После встречи с главой государства Гутерриш отправится в Ош, где примет участие в мероприятиях, посвященных межэтническому конфликту на юге Кыргызстана в 2010 году.

Столкновения между этническими узбеками и кыргызами проходили с 10 по 14 июня 2010 года в городе Оше и Джалал-Абаде.

По данным международной комиссии Кильюнена, которая расследовала эти события, в них погибли 470 человек, из которых 74% составили узбеки, 25% кыргызы и один процент другой этнической принадлежности.

Центральноазиатское турне

Турне генерального секретаря ООН начнется с визита совета глав государств ШОС в Астане и встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.

После посещения Кыргызстана Гутерриш отправится в Туркменистан, где обсудит борьбу с терроризмом, и посетит Душанбе для встречи с президентом Таджикистана.

Антониу Гутерриш — бывший премьер-министр Португалии и десятый генеральный секретарь ООН.

Это его первый визит в Кыргызстан в качестве главы Организации Объединенных Наций.