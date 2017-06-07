ГУВД Бишкека продолжило расследование по делу милиционеров, избивших мужчину возле кафе «Оливье», из-за «общественного резонанса». Уголовное дело передали в суд, несмотря на то, что потерпевшая сторона не имеет претензий к милиционерам.

Начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов рассказал в интервью Kloop.kg, что расследование дела продолжилось по требованию руководства милиции.

«Из-за того, что дело имело общественный резонанс, руководство бишкекского ГУВД потребовало продолжить расследование. Сейчас уголовное дело направлено в суд, который примет окончательное решение», — сказал он.

Отец избитого милиционерами мужчины ранее заявил, что ни его сын, ни он сам не имеют претензий к милиционерам, потому что они являются их дальними родственниками.

Инцидент с избиением молодого человека двумя милиционерами произошел в феврале 2017 года возле кафе «Оливье» на пересечении улиц Токтогула и проспекта Манаса.

В эту же ночь родственники пострадавшего выложили видео избиения в «Инстаграм». После того, как видео привлекло внимание правоохранительных органов, нападавшие были задержаны.

Один из них оказался сотрудником уголовного розыска Свердловского района, второй — сотрудником отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Бишкека. Их уволили с работы и водворили в СИЗО.

В отношении милиционеров возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», за что им грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Однако дело было приостановлено 1 апреля из-за встречного заявления потерпевшего. Генпрокуратура возобновила уголовное дело 12 мая.

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