Милиция нашла в Ошской области троих детей, которые пропали два дня назад близ Бишкека. Правоохранители выясняют, как школьники оказались в другом конце страны.

Как сообщили в милиции, пропавших детей нашли в Узгенском районе Ошской области. С ними все в порядке.

«Выяснилось, что они поехали к родственникам. Каким образом им удалось добраться до другого конца республики, пока неизвестно», — сказали в ГУВД.

Милиционеры Панфиловского района два дня разыскивали без вести пропавших детей — 12-летнего Рамазана, 9-летнюю Тахмину и 8-летнюю Айгерим.

Трое ребят ушли из села Панфиловка вечером 5 июня и не вернулись домой.

Милиция выясняет, как школьникам удалось самостоятельно проехать более 600 километров.