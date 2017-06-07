Алмазбек Атамбаев поручил Госстрою за год построить новое здание для отделения детской онкологии. Президент также распорядился, чтобы капитальный ремонт в основном здании Национального центра онкологии закончили в октябре этого года.

Помимо строительства нового корпуса, президент поручил отремонтировать основное здание Национального центра онкологии, потому что оно было построено 50 лет назад.

Капитальный ремонт должен закончиться к 1 октября этого года.

Кроме того, власти планируют оснастить центр современным оборудованием для диагностики и лечения, в том числе линейным ускорителем.

Алмазбек Атамбаев посетил детскую онкологию на День защиты детей. Тогда он подарил тяжелобольным детям книги и пазлы.