Кыргызстанская спортсменка, чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова заняла третье место в мировом рейтинге Международной федерации спортивной борьбы. Еще трое кыргызстанцев попали в топ-20 этого рейтинга.

Двукратная чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова поднялась на одну строчку в мировом рейтинге по итогам мая и вошла в тройку сильнейших борцов по версии международной федерации спортивной борьбы.

Первое место в рейтинге в весовой категории до 58 кг заняла четырехкратная олимпийская чемпионка — Каори Ичо из Японии, следом за ней расположилась чемпионка Африки Марва Амри.

Со второго места на четвертое опустилась россиянка Валерия Коблова, а пятерку замкнула Сакши Малик из Индии, проигравшая Тыныбековой в финале чемпионата Азии.

В мае Тыныбекова завоевала сразу две золотые медали — на чемпионате Азии и на Исламских играх солидарности.

В финале чемпионата Азии по борьбе Тыныбекова не оставила шансов спортсменке из Индии, а на Исламиаде-2017 без труда одолела представительницу Азербайджана — Алену Колесник.

В топ-20 мужского рейтинга Кыргызстан представили три спортсмена: Магомед Мусаев, Муслим Евлаев и Эламан Догдурбек уулу.

Серебряный призер чемпионата Азии Муслим Евлаев расположился в рейтинге в весовой категории до 74 кг на восьмом месте. В марте кыргызстанец выиграл золото турнира Яшар Догу-2017, обыграв в финале бывшего чемпиона мира россиянина Хетага Цаболова.

В мае Евлаев завоевал серебро чемпионата Азии по борьбе, а затем золото Исламских игр солидарности, что и позволило спортсмену подняться в мировом рейтинге сразу на 11 строчек.

На девятом месте в категории до 70 кг расположился бронзовый призер чемпионата мира в Венгрии Эламан Догдурбек уулу, а на 19-м в категории до 97 кг стал Магомед Мусаев, завоевавший бронзу на чемпионате Азии.

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Фото: Денис Богачов/«Бишкекчанка»