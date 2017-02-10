Айсулуу Тыныбекова, Арсен Эралиев и Эламан Догдурбек уулу вошли в топ-5 мирового рейтинга Международной федерации спортивной борьбы. Еще пятерым кыргызстанцам нашлось место в топ-20.

Победительница гран-при «Иван Ярыгин-2017» Айсулуу Тыныбекова заняла пятое место в обновленном рейтинге Международной федерации спортивной борьбы — UWW (United World Wrestling) — Объединенный мир борьбы.

На Олимпийских играх в Рио Тыныбекова проиграла в схватке за бронзу и заняла пятое место.

В своей весовой категории (до 59 кг) также занял пятое место борец греко-римского стиля — Эралиев Арсен. На Олимпийских играх в Рио Эралиев сумел выйти в схватку за бронзу, однако проиграл борцу из Узбекистана и завершил Игры на пятом месте.

В той же весовой категории десятым стал Каныбек Жолчубеков — действующий чемпион Азии и мира среди студентов.

В мировом рейтинге борцов греко-римского стиля также нашлось место Цареву Руслану (до 71 кг) — 15 место, Мурату Рамонову (до 130 кг) — 15 место и чемпиону мира среди студентов Асанову Эсену (до 75 кг) — 20 место.

В рейтинге борцов вольного стиля в весовой категории до 79 кг четвертое место занял Эламан Догдурбек уулу — бронзовый призер чемпионата мира в Венгрии.

А в категории до 97 кг, 11-е место занял серебряный призер чемпионата Азии Магомед Мусаев.

Рейтинг преимущественно представлен борцами из России. Если быть точнее, то каждый четвертый борец в мировом рейтинге — россиянин.

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