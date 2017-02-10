В февральском рейтинге Международной федерации футбола сборная Кыргызстана заняла 124-е место, не потеряв позиций, но и не прибавив очков.

В феврале команда Александра Крестинина расположилась в мировом рейтинге на 124-й строчке, не изменив своего положения с января. С ноября прошлого года команда не проводила никаких встреч, которые могли бы повлиять на позицию сборной в рейтинге.

Среди сборных Азиатской футбольной конфедерации, Кыргызстан занимает 16-ю строчку, в активе команды 265 очков. Лидером в азиатском регионе по-прежнему остается Иран — 798 очков.

В январе сборная Кыргызстана узнала соперников по отборочному раунду Кубка Азии. Ими стали Индия, расположившаяся на 130-й строчке мирового рейтинга, Мьянма — на 159-й строчке рейтинга, и Макао — на 184-й.

В случае удачного выступления на групповом этапе, Кыргызстан впервые в истории сможет поучаствовать в финальной стадии чемпионата Азии. Первый домашний матч сборная сыграет уже в марте против сборной Макао.

Лучшим результатом в истории сборной по-прежнему остается 99-е место, которое команда заняла в октябре прошлого года.

Первую строчку мирового рейтинга сохраняет сборная Аргентины, в активе которой 1635 очка. Следом за ней расположились Бразилия (1529) и Германия (1433).

Первую десятку замыкает сборная Испании, набравшая 1168 очков.

Лучший показатель в рейтинге был зафиксирован у сборной Камеруна. Новоиспеченные чемпионы африканского континента прибавили 29 позиций и расположились на 33-й строчке.

Худший показатель у Кот-д’Ивуара, потерявшего 13 позиций и расположившегося на 47-й строчке.

Рейтинг сборных ФИФА — система, позволяющая определить относительный показатель силы команды в текущий момент времени. Он обновляется каждый месяц.

Система начисления очков не фиксированная и зависит от многих факторов: сила сборной-соперника, место в текущем рейтинге ФИФА, коэффициент важности матча и так далее.

Следующий рейтинг сборных-членов Международной федерации футбола выйдет 9 марта.

Фото: ФФКР