Дело об избиении молодого человека двумя милиционерами передано в Госкомитет нацбезопасности. Милиция не будет заниматься этим делом, потому что закон нарушили их сотрудники.

Бишкекская милиция задержала 7 февраля двоих оперативников, которые избили 21-летнего парня возле кафе «Оливье» на пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса.

По факту драки в столичной милиции возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», но сейчас его передают в Госкомитет национальной безопасности.

«Во время расследования подозреваемые будут находиться в СИЗО. ГКНБ займется этим делом, потому что закон нарушили сотрудники органов внутренних дел», — сказали в пресс-службе.

В самой пресс-службе ГКНБ отказались от каких либо комментариев.

Задержанные милиционеры работали оперативниками уголовного розыска Свердловского района и отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Бишкека, обоим примерно по 25 лет. Их уже уволили с работы.

Брат пострадавшего выложил 1 февраля видео в инстаграм, на котором видно, что двое мужчин выходят из кафе, а затем начинают избивать молодого человека. Он написал, что его брата избили «пьяные» сотрудники милиции. По его словам, брата прооперировали, у него тяжелая травма головы и сломана челюсть.

Родственники избитого парня жаловались, что на них оказывается давление — им звонили из прокуратуры и парламента и просили забрать заявление.

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Соавтор: Марат Абдыкалыков.