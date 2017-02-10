Уголовное дело против оппозиционного журналиста Дайырбека Орунбекова досрочно прекратили. Его преследовали за то, что он не выполнил решение суда, который обязал его публично извиниться перед президентом и выплатить ему два миллиона сомов компенсации.

Общественный защитник Орунбекова Адиль Турдукулов сообщил, что дело против журналиста было прекращено в связи с амнистией.

В начале августа 2016 года Генпрокуратура завела дело на журналиста из-за того, что он не выполнил решение суда, который обязал его выплатить два миллиона сомов президенту Алмазбеку Атамбаеву и принести ему публичные извинения. Его обвинили в «оскорблении чести и достоинства президента».

Но несмотря на отмену уголовного дела, Орунбеков все еще должен выплатить компенсацию главе государства. Кроме этого, он все еще не может выезжать из страны.

«Дайырбек Орунбеков не сбежал за рубеж, несмотря на многочисленные советы, и победил систему. Образцовый поступок патриота», — написал Турдукулов на своей странице в фэйсбуке.

Конфликт между журналистом и президентом начался после того, как Орунбеков в одной из статей возложил на Атамбаева и других политиков ответственность за межэтнический конфликт в июне 2010 года.

После того, как Генеральная прокуратура добилась от журналиста через суд, чтобы он выплатил Атамбаеву два миллиона сомов, Орунбеков сказал, что у него нет этих средств. Он начал сбор средств — по одному сому с каждого человека — чтобы оплатить штраф.

В июле 2016 года Аламединский районный суд наложил арест на оппозиционный сайт maalymat.kg, который принадлежит Орунбекову. Судья аргументировал это тем, что журналист не выплатил компенсацию президенту, а из-за отсутствия у него движемого или недвижемого имущества, государство изъяло у него сайт.

Еще ранее в 2015 году сам Орунбеков подал иск против Атамбаева, который на итоговой пресс-конференции обвинил журналиста в «отрабатывании чьих-то денег».

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