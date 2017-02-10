Октябрьский районный суд Бишкека одобрил заявление Генпрокуратуры о блокировке групп и страниц в соцсетях, которые якобы толкают подростков на самоубийства.

Суд вынес своё решение сегодня, 10 февраля, на основании заявления Генеральной прокуратуры. Главный надзорный орган объясняет свою просьбу по блокировке «групп смерти» обеспечением информационной безопасности и защитой прав несовершеннолетних.

«Данным решением суда признана запрещенной к распространению на территории Кыргызской Республики информация, размещаемая в приложениях социальных сетей, в так называемых “группах смерти”», — сообщила генпрокуратура.

Заниматься блокировками в Кыргызстане и за его пределами будет Государственный комитет информационных технологий и связи.

Каким именно образом это будет происходить, пока неизвестно. Неизвестно также и то, сможет ли Госкомитет информационных технологий блокировать отдельные страницы в соцсетях, сохраняя доступ ко всему сайту.

Представители Госкомитета и Генпрокуратуры пока недоступны для комментариев.

«Суицидальные» игры подростков в соцсетях стали самой обсуждаемой в Кыргызстане темой недели после изначальной публикации в издании «Спутник» вечером 30 января.

Однако, несмотря на всеобщий страх, нет никаких доказательств, что кто-либо из подростков покончил с собой именно из-за этой игры — это в эксклюзивном интервью Kloop.kg подтвердил Азамат Абдрахманов, глава Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) при МВД Кыргызстана.

Всего, по официальным данным, за весь 2016 год в Кыргызстане покончили жизнь самоубийством 96 несовершеннолетних людей. По словам Абдрахманова, в течение пяти лет, с 2011 года, эта цифра снижалась.

Игры о суициде могли прийти в Кыргызстан либо из российского сегмента интернета, либо из-за публикаций в СМИ.

Игра «синий кит» (также известная как «тихий дом») зародилась в России, о ней был написан нашумевший материал «Новой газеты» в 2016 году.

Однако статья газеты подверглась затем критике со стороны медиа-сообщества, потому что в ней не были доказаны причинно-следственные связи между играми в соцсетях и реальными случаями суицида.

В Кыргызстане, как и в России в прошлом году, новости о якобы суицидальных играх вызвали панику среди населения.

Её масштабы были столь велики, что в Бишкеке даже закрасили изображение белухи — китообразного животного — на одной из стен в центре города.

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