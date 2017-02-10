Кыргызский сом приобрел свой графический символ спустя 24 года после его введения в качестве национальной валюты Кыргызстана. Известные дизайнеры Кыргызстана сказали, что думают о новом знаке.

Алексей Лысогоров:

Концепция мне в целом нравится: это некий базис, основа, устойчивый курс сома, так, по крайней мере, вижу я. Но в такой схеме буква смотрится как «подчеркивание». К тому же у знака в целом нет своей уникальной графической особенности. Конечно, хочется для нашего родного сома чуть более креативное и более «приятное» визуальное обозначение.

На мой взгляд стоило серьезнее подойти к задаче, найти хоть немного денег на хотя бы сбор специалистов для обсуждения проблемы и сбора полезных мнений от специалистов отрасли.

Дмитрий Бондарев:

Во-первых, в таком варианте придется переделывать полностью букву под каждый шрифт, иначе она будет выше в строке. Если просто уменьшить литеру шрифта, тогда это будет неправильно, основная толщина будет уменьшена.

Если будем брать «С» и приделывать палку снизу, буква сразу станет выше. А чтобы подогнать под общую высоту придется переделывать саму букву, а это могут сделать только специалисты по шрифтам, которых в Кыргызстане всего несколько человек.

В общем, если делать с чертой снизу, то букву «С» надо полностью перерисовывать учитывая стандартную толщину букв. Если будут колхозить и уменьшать большую «С» до маленькой с полоской это будет ужас.

В нашей версии мы предлагаем добавить просто дугу к букве «С» сверху — это удобно писать, не надо ломать письмо. Сами попробуйте нарисовать быстро от руки знак «С» с чертой снизу и дугой сверху, очевидно, что наш вариант эргономичнее.

Никита Тарасенко:

Этот знак был очевиден. Многие такой предлагали. На моей памяти было два несостоявшихся конкурса на знак сома. В этих конкурсах, я такой вариант раз 7 встречал. Даже мы такой рисовали, но не выкладывали.

Это творение не Нацбанка, а дизайнеров. Видимо не захотели платить, а просто взяли вариант с предыдущих конкурсов. В целом ничего удивительного. Он такой и должен быть. Его можно было утвердить ещё лет 5 назад. Зачем тянули. И ещё раз — это не Нацбанк придумал логотип.

Сложность была в том, чтобы сделать знак уникальным. В мире очень много денежных знаков с такими буквами. Мне кажется — это единственный возможный вариант. Нормальный, запоминающийся, простой знак. Пойдёт.

Марсель Шейшенов:

Сам знак не нравится, но нравится то, что можно набрать букву «С» и подчеркнуть. С другой стороны невозможно найти и заменить в редакторах такой символ.

Я считаю, что нужен полноценный, грамотный знак сома, учитывая все аспекты типографики и в целом узнаваемости и воспроизведения.

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