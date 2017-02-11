Журналист Зулпукар Сапанов заявил, что представители муфтията угрожают его жизни из-за содержания его книги «Кыдыр Санжырасы». Духовное управление мусульман Кыргызстана отрицает преследование журналиста.

Сапанов сказал, что Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) угрожает ему не напрямую, а через третьих лиц.

«Они не сами угрожают. Мне передают угрозы через кого-то. Я замечал, что кто-то за мной следит», — сказал он в интервью Kloop.kg.

По словам Сапанова, это связано с его книгой «Кыдыр Санжырасы», где он задался вопросом, является ли мудрец из Корана Кыдыр богом, а Аллах сатаной.

В ДУМК считают, что опубликованные отрывки из книги оскорбляют пророков и ценности Ислама и могут привести к межрелигиозному конфликту.

Глава информационного отдела ДУМК Максат Атабаев отрицает, что муфтият причастен к угрозам жизни Сапанова и также добавил, что ДУМК никогда не связывался с журналистом Сапановым.

«Мы впервые слышим об этом. Это не правдивая информация», — заявил он в интервью Kloop.kg.

Отрывки книги Сапанова «Кыдыр Санжырасы» были опубликованы в нескольких газетах, чем привлекли внимание религиозных деятелей. Некоторые даже подали в суд на журналиста.

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности провели обыск в доме Сапанова 8 февраля. У него отобрали ноутбук, сотовый телефон и изъяли книги.

Сам Сапанов считает, что у него есть право на свободу слова и на подвержение сомнению утвердившихся гипотез. По его словам, в книге нет информации, которая может привести к межрелигиозной розни.

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