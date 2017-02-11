Сотрудники 10-го управления МВД провели незаконную проверку в китайском кафе «Цзинь Сян» в центре Бишкека. Тем же вечером на заведение напали вооруженные грабители и украли 100 тысяч сомов.

Прокуратурой Бишкека было установлено, что сотрудники 10-управления МВД незаконно проверили граждан Китая на наличие документов, удостоверяющих личность и разрешающих работать в Кыргызстане.

Двое сотрудников заведения были задержаны и доставлены в милицию для дачи показаний, однако факт допроса граждан Китая не был зарегистрирован в журнале регистрации.

Через час работников кафе отпустили. По словам администрации кафе, сотрудники МВД не объяснили им причину проверки и допроса.

Согласно постановлению правительства Кыргызстана от 27 июля 2016 года №417, проверка предпринимателей правоохранительными органами без надлежащей регистрации в органах прокуратуры не допускается.

Прокуратура направила главе МВД Улану Исраилову представление с просьбой привлечь к ответственности сотрудников МВД, незаконно задержавших граждан Китая.

Незаконная проверка была проведена 6 февраля в 17:30, приблизительно в 21:55 того же дня в «Цзинь Сян» ворвались вооруженные грабители. Угрожая посетителям и хозяевам кафе оружием они похитили 100 тысяч сомов.

«Мы собирались уходить, но вдруг услышали хлопок. Подумали, что это салют. Вдруг ворвались мужчины в масках с автоматами и приказали всем лечь и вытянуть руки вперед, иначе убьют нас. Мы испугались и выполнили требования», — рассказал один из посетителей китайского кафе в интервью K-News.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Милиция продолжает расследовать происшествие.

Грабителям может грозить от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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