Карлос Тевес, Оскар, Халк и многие другие известные футболисты приняли решение продолжить свою карьеру в китайских футбольных клубах. Китайский футбол из «чемпионатов договорных матчей» превращается в обладателя звездных футболистов.

С чего все началось?

В начале нулевых годов китайский футбол был полон договорных матчей ведущих команд чемпионата, уголовных дел на судей, игроков и тренеров.

Детали уголовных дел просто поражали. Например, до 2009 года около 30 процентов матчей в чемпионате Китая были договорными. За молчание игрокам платили по пять тысяч фунтов при зарплате в 200 тысяч в месяц.

Доходило до того, что места в национальной сборной продавали за 15 тысяч долларов, а выход на замену стоил 18 тысяч.

С такими темпами у китайского футбола, казалось бы, нет и быть не может никакого будущего.

Апогеем хаоса стал матч между национальными сборными Тайланда и Китая, в котором сборная Поднебесной была разгромлена со счетом 5:1. После встречи двух команд, недовольные болельщики набросились на автобус, заблокировав ему выход.

Когда автобус все-таки прорвался на дорогу, начались беспорядки. Фанаты крушили автомобили, бросали бутылки и камни. В итоге 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

Все эти события заставили обратить внимание председателя КНР Си Цзиньпина на отечественный футбол.

Си Цзиньпина поставил себе три цели, касающиеся футбола: попадание сборной Китая на чемпионат мира, проведение мундиаля на своей территории и, наконец, победа на главном футбольном первенстве планеты.

Вскоре появилась новая задача — раскрутить спортивный рынок Китая и вывести его на годовой объем в 800 млрд долларов.

Футбол — прибыльный бизнес для китайских компаний. Владельцы фирм спонсируют футбольные гранды, тем самым

повышая свой имидж.

С недавних пор в Китае действительно серьезно занялись футболом. Так, в 2013 году китайская суперлига потратила 28 миллионов долларов на приобретение иностранных игроков. В 2014 году уже 104 миллиона, и эти цифры растут невероятными темпами с очередным открытием трансферного окна.

Китайский футбол покупает мировых футболистов

Совсем недавно экс-игрок лондонского «Челси» Оскар перешел в китайский клуб «Шанхай СИПГ», где будет получать 22 миллиона долларов в год. В свою очередь, «синие» выручили за трансфер бразильца порядка 70 миллионов. По оценкам портала «TransferMarkt», китайцы знатно переплатили.

Как вы думаете, у какого футболиста самая высокая зарплата? Лионеля Месси? Криштиану Роналду? А вот и нет. Больше всех в мире получает Карлос Тевес, перебравшийся в китайскую команду. Аргентинец, по неофициальным данным, зарабатывает около 40 миллионов евро в год.

Партнер Оскара по сборной Бразилии Халк также продолжил свою карьеру в китайском клубе — «Шанхай СИПГ». Санкт-Петербургский «Зенит» продал форварда в летнее трансферное окно 2016 года.

Китайский чемпионат известен не только громкими именами футболистов, но и тренеров.

Луис Филипе Сколари, ныне возглавляющий «Гуанчжоу Эвергранд», дважды признавался лучшим тренером лиги. Бразильский специалист выигрывал китайский чемпионат два раза подряд.

Обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2006 Фабио Каннаваро также начал свою тренерскую карьеру в китайской суперлиге. В сезоне 2016-2017 он вместе с «Тяньцзынь Суанцзянь» выиграл Кубок Китая.

Клубом «Хэбэй Чайна Форчун» руководит Мануэль Пеллегрини — экс-тренер «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити».

Чтобы не дискриминировать китайских футболистов, китайской футбольной организацией принято решение установить лимит на участие в матчах иностранных игроков. Теперь клубы могут выпускать на поле не более трех легионеров одновременно.

Также они должны включать в заявку на игру как минимум двух китайских футболистов в возрасте до 23 лет, один из которых должен выходить в основном составе.

В релизе Китайской футбольной ассоциации отмечается, что поправки введены во благо отечественного футбола.

Роналду и Месси в Китае?

Во время зимнего трансферного окна 2017 года футбольный мир сотрясся от умопомрачительных предложений со стороны футбольных боссов Поднебесной.

За трансфер пятикратного обладателя «Золотого мяча», Лионеля Месси, китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун» предлагал 500 миллионов евро. А самому игроку контракт на пять лет с зарплатой 100 миллионов евро в год. Однако и «Барселона», и сам Лионель отказались от столь выгодной сделки.

Один из китайских клубов предложил 300 миллионов евро за переход нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Мадридцам предложили 300 миллионов евро за трансфер, а самому Роналду пообещали зарплату более чем 100 миллионов евро в год. Но деньги — это не все. «Реал» — это его жизнь», — прокомментировал возможную сделку агент португальца Жорже Мендеш.

Впереди футбольных фанатов ждет множество умопомрачительных предложений китайских футбольных боссов европейским суперзвездам. Летнее трансферное окно обещает быть очень увлекательным.

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