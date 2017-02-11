Карлос Тевес, Оскар, Халк и многие другие известные футболисты приняли решение продолжить свою карьеру в китайских футбольных клубах. Китайский футбол из «чемпионатов договорных матчей» превращается в обладателя звездных футболистов.

С чего все началось?

В начале нулевых годов китайский футбол был полон договорных матчей ведущих команд чемпионата, уголовных дел на судей, игроков и тренеров.

Детали уголовных дел просто поражали. Например, до 2009 года около 30 процентов матчей в чемпионате Китая были договорными. За молчание игрокам платили по пять тысяч фунтов при зарплате в 200 тысяч в месяц.

Доходило до того, что места в национальной сборной продавали за 15 тысяч долларов, а выход на замену стоил 18 тысяч.

С такими темпами у китайского футбола, казалось бы, нет и быть не может никакого будущего.

Фото: Getty Image

Апогеем хаоса стал матч между национальными сборными Тайланда и Китая, в котором сборная Поднебесной была разгромлена со счетом 5:1. После встречи двух команд, недовольные болельщики набросились на автобус, заблокировав ему выход.

Когда автобус все-таки прорвался на дорогу, начались беспорядки. Фанаты крушили автомобили, бросали бутылки и камни. В итоге 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

Все эти события заставили обратить внимание председателя КНР Си Цзиньпина на отечественный футбол.

Си Цзиньпина поставил себе три цели, касающиеся футбола: попадание сборной Китая на чемпионат мира, проведение мундиаля на своей территории и, наконец, победа на главном футбольном первенстве планеты.

Футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд Таобао». Фото: МРК

Вскоре появилась новая задача — раскрутить спортивный рынок Китая и вывести его на годовой объем в 800 млрд долларов.

Футбол — прибыльный бизнес для китайских компаний. Владельцы фирм спонсируют футбольные гранды, тем самым
повышая свой имидж.

С недавних пор в Китае действительно серьезно занялись футболом. Так, в 2013 году китайская суперлига потратила 28 миллионов долларов на приобретение иностранных игроков. В 2014 году уже 104 миллиона, и эти цифры растут невероятными темпами с очередным открытием трансферного окна.

Китайский футбол покупает мировых футболистов

Совсем недавно экс-игрок лондонского «Челси» Оскар перешел в китайский клуб «Шанхай СИПГ», где будет получать 22 миллиона долларов в год. В свою очередь, «синие» выручили за трансфер бразильца порядка 70 миллионов. По оценкам портала «TransferMarkt», китайцы знатно переплатили.

Оскара приветствуют фанаты шанхайского клуба. Фото: Getty Images

Как вы думаете, у какого футболиста самая высокая зарплата? Лионеля Месси? Криштиану Роналду? А вот и нет. Больше всех в мире получает Карлос Тевес, перебравшийся в китайскую команду. Аргентинец, по неофициальным данным, зарабатывает около 40 миллионов евро в год.

Карлоса Тевеса встречают в китайском аэропорту. Фото: Imago

Партнер Оскара по сборной Бразилии Халк также продолжил свою карьеру в китайском клубе — «Шанхай СИПГ». Санкт-Петербургский «Зенит» продал форварда в летнее трансферное окно 2016 года.

Халка встречают в Китае. Фото: Getty Images

Китайский чемпионат известен не только громкими именами футболистов, но и тренеров.

Луис Филипе Сколари, ныне возглавляющий «Гуанчжоу Эвергранд», дважды признавался лучшим тренером лиги. Бразильский специалист выигрывал китайский чемпионат два раза подряд.

Луис Филипе Сколари. Фото: Getty Image

Обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2006 Фабио Каннаваро также начал свою тренерскую карьеру в китайской суперлиге. В сезоне 2016-2017 он вместе с «Тяньцзынь Суанцзянь» выиграл Кубок Китая.

Фабио Каннаваро — тренер «Тяньцзынь Суанцзянь». Фото: Daily Mail.

Клубом «Хэбэй Чайна Форчун» руководит Мануэль Пеллегрини — экс-тренер «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити».

Мануэль Пеллегрини. Фото: IBTimes UK

Чтобы не дискриминировать китайских футболистов, китайской футбольной организацией принято решение установить лимит на участие в матчах иностранных игроков. Теперь клубы могут выпускать на поле не более трех легионеров одновременно.

Также они должны включать в заявку на игру как минимум двух китайских футболистов в возрасте до 23 лет, один из которых должен выходить в основном составе.
В релизе Китайской футбольной ассоциации отмечается, что поправки введены во благо отечественного футбола.

Роналду и Месси в Китае?

Во время зимнего трансферного окна 2017 года футбольный мир сотрясся от умопомрачительных предложений со стороны футбольных боссов Поднебесной.

Фото: YouTube

За трансфер пятикратного обладателя «Золотого мяча», Лионеля Месси, китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун» предлагал 500 миллионов евро. А самому игроку контракт на пять лет с зарплатой 100 миллионов евро в год. Однако и «Барселона», и сам Лионель отказались от столь выгодной сделки.

Один из китайских клубов предложил 300 миллионов евро за переход нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Мадридцам предложили 300 миллионов евро за трансфер, а самому Роналду пообещали зарплату более чем 100 миллионов евро в год. Но деньги — это не все. «Реал» — это его жизнь», — прокомментировал возможную сделку агент португальца Жорже Мендеш.

Впереди футбольных фанатов ждет множество умопомрачительных предложений китайских футбольных боссов европейским суперзвездам. Летнее трансферное окно обещает быть очень увлекательным.

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