Национальное агентство «Узбеккино» приостановило прокат фильма «Дайди» из-за нарушения авторских прав. Киностудия Timur Film привлекала внимание зрителей, используя в трейлерах и афишах образ американского актера Моргана Фримана.

Создатели фильма «Дайди» («Бродяга») использовали в трейлере и афишах образ Моргана Фримана, который, судя по всему, о своем участии в узбекском кино даже не подозревает.

В трейлере и афишах использован образ Моргана Фримена из фильма «Последние рыцари».

«Узбеккино» отменило премьеру фильма «Дайди», назначенную на 11 февраля, и заявило о нарушении законов «О защите прав потребителей» и «Об авторских и смежных правах» — создатели фильма использовали в коммерческих целях кадры из фильма зарубежного производства.

Также «Узбеккино» направило запрос в Госкомконкуренции и Агентство по интеллектуальной собственности, которые примут окончательное решение — запретить прокат фильма или нет.

Сама студия Timur Film не комментирует инцидент.

Морган Фриман — 79-летний голливудский актер. За свою многолетнюю актерскую карьеру он стал героем почти полусотни кинолент.

Самые популярные фильмы с его участием — это «Побег из Шоушенка», «Семь», «Счастливое число Слевина» и «Пока не сыграл в ящик».

Он также стал лауреатом премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в боксерской драме «Малышка на миллион».

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