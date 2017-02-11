Одним из участников проекта шоу «Ты супер!» на НТВ стал 12- летний Урмат Мырсаканов. В шоу участвуют талантливые дети из детдомов и приемных семей.

В музыкальном проекте «Ты супер!» соревнуются талантливые дети из детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей. Проект считается международным, так как участники приезжают из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии.

Кыргызстан в этом проекте представит 12-летний Урмат Мырсаканов. Он учится в пятом классе и много лет живет в детском доме семейного типа в Бишкеке.

«Меня пригласили на кастинг, и я прошел.[…]Я готов учиться петь. Во время конкурса буду стараться, чтобы прославить себя и мою страну. Я пою с пяти лет и знаю: чтобы стать звездой, нужно многое уметь», — сказал он в интервью изданию «Спутник».

«Добрый, веселый, общительный Урмат вместе с младшими братом и сестрой живет в детском доме. Учится хорошо — только четверки и пятерки, выступает на концертах, участвует во всех школьных мероприятиях. Занимается плаванием, футболом и настольным теннисом, любит музыку и кино. Мечтает стать известным певцом», — написано на странице Урмата на сайте проекта.

В состав жюри конкурса вошли певица Ёлка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха.

Премьера музыкального конкурса состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 23:00 часов.

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