Комитет намерен обратиться к властям с требованием прекратить гонения в отношении Дастана Сарыгулова. Оппозиционер был арестован летом 2016 года по обвинению в подготовке «насильственного захвата власти», с ноября 2016 находится под домашним арестом. Сторона обвинения требует осудить его на 12 лет лишения свободы.

Не менее 100 человек собралось на встрече сторонников оппозиционера Дастана Сарыгулова в селе Манас Таласской области. По словам гражданского активиста Айбека Мырзы, собравшиеся создали комитет в защиту оппозиционера.

Экс-директор госпредприятия «Кыргызалтын» Дастан Сарыгулов был задержан 13 июня 2016 года по обвинению в подготовке «насильственного захвата власти».

По тому же обвинению летом и весной 2016 года были задержаны экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-депутат Кубанычбек Кадыров, эксперт Эрнест Карыбеков и члены общественного объединения «Народный парламент» Бекболот Талгарбеков, Толубай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев и Тойгонбек Калматов.

В ноябре 2016 года Дастан Сарыгулов был отпущен под домашний арест из-за ухудшения самочувствия. Остальные все еще содержатся в следственном изоляторе ГКНБ.

Причиной задержания Сарыгулова стали опубликованные в интернете записи телефонного разговора, в котором оппозиционеры обсуждали возможность проведения митингов в Оше и Бишкеке. По данным ГКНБ, они планировали захват власти.

Еще одним основанием для задержания Сарыгулова стало письмо от бывшего президента компаний «Кумтор», «Камеко» и «Центерра» Леонарда Хоменюка — в обращении к генеральному прокурору он написал о вымогательстве денег в 2000-е годы со стороны приближенных семьи Акаева.

Суд по данному делу проходит в закрытом режиме, сторона обвинения требует осудить Дастана Сарыгулова на 12 лет, Бектура Асанова на 15, Кубанычбека Кадырова на16, а Эрнеста Карыбекова на 22 года лишения свободы с конфискацией имущества.

По теме: