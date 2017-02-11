Кыргызстанцы Данияр Тербишалиев, Бекаяр Эгембердиев и Муртазали Муртазалиев выиграли три золотые медали по бразильскому джиу-джитсу на международном турнире «Sharjah international pro jiu-jitsu championship» в городе Шарджа в ОАЭ.

Экс-депутат кыргызского парламента Данияр Тербишалиев занял первое место в весовой категории до 75 кг среди обладателей белых поясов в возрастной категории старше 36 лет.

Кыргызстанец Бекаяр Эгембердиев получил аналогичную награду, но в возрастной категории от 18 до 29 лет.

Данияр Тербишалиев одолел соперников благодаря болевым приемам, Бекаяр Эгембердиев был признан победителям по очкам, полученным в бою.

Третью золотую медаль получил Муртазали Муртазалиев в весовой категории до 83 кг среди обладателей пурпурных поясов.

Муртазали Муртазалиев выиграл полуфинальную схватку по очкам, а в финале уложил представителя Бахрейна Мухамеда Абу Идриса эффектным болевым приемом .

Бразильское джиу-джитсу — боевое искусство и международное спортивное единоборство, возникшее из дзюдо Кодокан.

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