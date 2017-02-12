Власти французской столицы решили оградить Эйфелеву башню стеклянной пуленепробиваемой стеной высотой в 2,5 метра. Стена должна оградить символ Парижа и туристов от террористических атак.

После террористических атак 2015 года Франция усилила защиту своих достопримечательностей. Все туристические объекты страны охраняют полицейские и солдаты.

Дополнительная охрана не помешала мужчине с мачете напасть на одного из солдатов у Лувра 3 февраля 2017 года.

Поэтому власти Парижа решили усилить безопасность мест, особенно популярных у туристов. Стеклянная пуленепробиваемая стена вокруг Эйфелевой башни обойдется столице в 20 миллионов евро.

Строительство планируют закончить к осени этого года. Сейчас вокруг башни установлены временные металлические ограждения — их возвели во время Чемпионата Европы по футболу летом прошлого года.

Ограда защитит не только башню и ее посетителей, но и сады вокруг. Кроме того будет реорганизовано уличное движение вокруг этой достопримечательности.

«Всю работу по обеспечению безопасности Эйфелевой башни мы ведем, консультируясь с архитекторами Франции[…]», — говорит заместитель мэра Парижа Жан-Франсуа Мартинс.

Террористы уже неоднократно покушались на безопасность Эйфелевой башни. Так, в 2010 году сообщалось, что боевики намеревались захватить ряд популярных туристических объектов в Европе, включая знаменитую парижскую башню, с которой они планировали сбрасывать заложников.

А в сентябре 2016 года три задержанные во Франции террористки признались, что готовились совершить взрыв возле собора Парижской Богоматери и у основания Эйфелевой башни

Эйфелева башня — одно из наиболее посещаемых туристических объектов в мире.Примечательно, что первоначально она была лишь временным объектом, украшавшим Всемирную выставку в Париже в 1889 году.

После выставки башню Густава Эйфеля должны были разобрать, от сноса ее спасла эпоха радио — в башне разместили радиоаппаратуру. До сих пор парижское телевидение, сотовая связь и метеостанция транслируют свои программы именно отсюда.

Эйфелева башня расположена на берегу реки Сена на Марсовом поле, напротив Йенского моста.

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