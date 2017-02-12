В Кыргызском театре оперы и балета имени Малдыбаева 11 февраля состоялась премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в стиле модерн. В постановке выступили призеры международных конкурсов балета и появились новые герои. Зал был заполнен зрителями — премьеру посетили более 800 человек.
Знаменитую историю любви юных Ромео и Джульетты в бишкекском театре разыграли молодые звезды кыргызского балета.
Главные партии сыграли Тилек Кийизбаев (Ромео), Дарика Дунганова (Джульетта), Марат Сыдыков (Меркуцио), Дмитрий Быков (Бенволио), Айбек Темиралиев (Парис), Элес Арыков (Тибальт), Елена Овчинникова (няня).
Исполнители главных мужских ролей — Марат Сыдыков, Айбек Темиралиев, Тилек Кийизбаев — настоящие звезды кыргызского балета. Сыдыков — призер международных конкурсов, Кийизбаев — постоянный солист театра оперы и балета, а Темиралиев танцевал во французской балетной труппе.
Появилась и новая героиня, которую почитатели творчества Шекспира не встретят в самой пьесе — девушка Тибальта, ее сыграла Мадина Минжылкиева.
Действие пьесы сместилось из средневековой Вероны в Верону XX века. Костюмы эпохи «стиляг» органично вписались в мир страстей, описанных Шекспиром.
Режиссер постановки Максат Сыдыков поставил пьесу Уильяма Шекспира в стиле модерн, использовав музыку композитора Сергея Прокофьева.
Организаторы посвятили пьесу грядущим памятным датам Шекспира и Прокофьева. Композитор родился 23 апреля — в 2017 году будет 125-летие со дня его рождения. В этот же день, но 400 лет назад, умер Уильям Шекспир.
Премьеру посетило более 800 человек.
Спектакли по роману Шекспира «Ромео и Джульетта» будут в репертуаре театра оперы и балета до 14 февраля, стоимость билета от 600 до 800 сомов.
Фото: Александра Титова, Адыл Кадыралиев
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