В Кыргызском театре оперы и балета имени Малдыбаева 11 февраля состоялась премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в стиле модерн. В постановке выступили призеры международных конкурсов балета и появились новые герои. Зал был заполнен зрителями — премьеру посетили более 800 человек.

Фото: Александра Титова, Адыл Кадыралиев

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