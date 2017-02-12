Экс-глава Счетной палаты пыталась предупредить власти Кыргызстана о возможном дефолте: страна уже должна кредиторам более 60% ВВП. Но понимания не нашла: даже президент считает, что надо брать деньги, если их дают под низкие проценты. Чем Кыргызстан будет отдавать долг, и реальна ли угроза дефолта?

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время», автор материала — Жибек Бегалиева.

Когда бывший председатель Счетной палаты Кыргызстана Эльмира Ибраимова первый раз попыталась предупредить власти страны о возможном дефолте, ее раскритиковал сам президент.

«Он говорит: «Надо брать! Я — первый президент, кому дают деньги под такие низкие проценты», — рассказывает Ибраимова. — Но президент ничего не сказал о том, как эффективно использовать эти средства».

На сегодняшний день Кыргызстан задолжал разным странам и донорам около четырех миллиардов долларов. Это почти 60% ВВП — показатель, который многие экономисты считают критическим для страны-заемщика.

Эксперты бьют тревогу. Если Кыргызстан будет продолжать наращивать объем займов и однажды не сможет их выплатить — стране будет грозить дефолт. А это означает соответствующие экономические последствия: резкое падение инвестиционных рейтингов, повышение ставок и невозможность занять деньги, чтобы расплатиться с предыдущими кредиторами.

Внутри страны это означает также повышение налогов (и на предприятия, и на частных лиц), замораживание зарплат и пенсий, сокращение расходов бюджета на образование, медицину и другие социальные статьи и общее падение уровня жизни.

Эксперты также отмечают, что деньги, которые Кыргызстан занимает, используются властями Кыргызстана крайне неэффективно.

«Деньги то мы брать берем, но насколько они эффективно используются? — задает риторический вопрос Ибраимова. — Насколько средства на ремонт дорог эффективны? Мы строим дорогу, а что происходит дальше? Эти дороги же должны что-то приносить экономике Кыргызстана!»

«Было бы хорошо направлять эти деньги на сферы, которые помогли бы рационально развивать экономику. Например я не понимаю экономической пользы от строительства альтернативной дороги Юг-Север», — согласен с коллегой экономист Жунус Ганиев.

Если верить сравнительной таблице, которую составил председатель общественного совета при Минфине Кыргызстана Бакытбек Сатыбеков, самое большое количество займов были взято именно в период правления нынешнего президента Алмазбека Атамбаева.

Окружение президента оправдывает рост кредитов тем, что аналогичным образом поступают, к примеру, США — у них госдолг почти равен объему ВВП. Но экономисты боятся, что менее развитый Кыргызстан такая долговая политика может привести к банкротству.

«Нельзя сравнить развитые страны и развивающиеся страны, — настаивает Бакытбек Сатыбеков. — Где страна беднее — там больше возникает социальных обязательств, больше потребностей у государства».

При этом Минфин информацию о текущих остатках на своих счетах держит в секрете. Поэтому простые кыргызстанцы не имеют возможности узнать, выплатит ли государство в этом году всем бюджетникам зарплаты, а старикам — пенсии.

«Мы об этом говорим уже года три-четыре. Мы говорим: ребята, даже Российская Федерация публикует ежедневно остатки на счетах. В чем тут секрет — мне непонятно», — недоумевает Бакытбек Сатыбеков, председатель общественного совета при Минфине Кыргызстана.

Эксперты говорят, что пока нельзя говорить о том, что правительство совсем не сможет выполнять свои социальные обязательства. Эльмира Ибраимова надеется, что дефолта в Кыргызстане не будет. Но внятного ответа на вопрос, как намерены власти выплачивать долг и оживлять экономику, кыргызстанцам, по ее словам, надо требовать.

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