Спецслужбы провели обыск в доме журналиста Зулпукара Сапанова, а затем допросили его. Это случилось после того, как религиозные деятели увидели в его книге «Кыдыр Санжырасы» разжигание межрелигиозной розни.

Сапанов сообщил, что Госкомитет нацбезопасности [ГКНБ] провел «тщательный» обыск в его доме после того, как отрывки из его книги «Кыдыр Санжырасы» были опубликованы несколькими изданиями.

«Материалы [из этой книги] были опубликованы в газете. Из-за этого вчера ко мне пришли сотрудники ГКНБ, забрали книги и компьютер у меня из дома», — сказал он.

По словам Сапанова, несколько религиозных деятелей подали на него в суд и обратились в ГКНБ из-за того, что он допустил, что мудрец Кыдыр является богом.

«Они меня обвиняют в том, что я задался вопросом, является ли Кыдыр богом, а Аллах сатаной. Там нет никакой межрелигиозной розни, которую они ищут. У меня, как у журналиста, есть право говорить, есть право задавать вопросы, спрашивать», — считает он.

Пресс-секретарь Духовного управления мусульман Кыргызстана Максат Атабаев сказал, что опубликованные отрывки из книги оскорбляют ценности ислама.

«В материале есть оскорбления ценностей ислама и пророков. Вообще-то Кыдыр был мудрецом и мыслителем. Он был обычным человеком, но в книге Сапанов назвал его богом. Назвать Кыдыра богом — большой грех в исламе. […]», — сказал Атабаев.

Он считает, что подобные высказывания могут привести к межрелигиозному конфликту.

Глава Комитета защиты свободы слова Адиль Турдукулов считает, что действия спецслужб, наоборот, вызовут общественный интерес к книге и статьям, где опубликовали отрывки из нее.

«Если бы таких обысков не было, не было бы приглашений в суд, не отбирали бы телефоны, никто бы и не вспоминал эту статью. Она была опубликована на заднем развороте [газеты]. Действия сотрудников ГКНБ, наоборот, послужат распространению идей, [описанных в книге]», — считает он.

Турдукулов считает, что спецслужбы «неправильно» расставляют приоритеты, когда обыскивают журналистов за статьи.

Он также отметил, что допрос длился более пяти часов, что является нарушением закона.

В самом Госкомитете нацбезопасности отказались комментировать ситуацию.

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Фото журналиста взято с его личной страницы в фэйсбуке.