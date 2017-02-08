В интернете появилось видео, на котором работники муниципальных служб заделывают ямы на дорогах в центре Каракола старым асфальтом. Мэр утверждает, что в бюджете нет денег на капитальный ремонт и просит правительство о помощи.
Житель Каракола Фархад Расулов снял видео, где возмущается тем, что сотрудники муниципальных служб заделывают ямы в Караколе «непонятной грязью»
«Грязные улицы Каракола засыпают грязью какой-то непонятной. XXI век на дворе. Приедут гости из Казахстана и России, будут смеяться», — комментирует он.
Мэр Каракола Данияр Арпачиев сказал Kloop.kg, что ямочный ремонт этой дороги «неэффективен» — нужно менять все дорожное покрытие.
Как объясняет Арпачиев, мэрия вынуждена засыпать ямы «старым асфальтом», потому что у мэрии нет денег на капитальный ремонт дороги.
«Нам надо 374 миллиона сомов на капитальный ремонт дорог, а у нас местный бюджет всего 170 миллионов. […] Старый асфальт был, вот им заделывают ямы, делают подсыпку старыми материалами», — поясняет мэр.
Арпачиев говорит, что засыпанные ямы прослужат горожанам «хоть 15 дней».
«Учитывая, что город Каракол является туристическим центром в зимнее время, да и в летнее, мэрия просит правительство и власть помочь», — заключил он.
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Автор видео: Фархад Расулов.
Фото: Сайкал Аттокурова.