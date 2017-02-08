Адвокат осужденного Жуматай Абдрахманов считает, что нет никаких доказательств того, что его подзащитный изнасиловал женщину.

По словам Абдрахманова, Тонский районный суд руководствовался показаниями ребенка потерпевшей, когда выносил приговор.

«Все заключения экспертизы говорят, что не было изнасилования. В белье потерпевшей не было антигенов осужденного. На теле не имелось гематом», — сказал Абдрахманов.

Адвокат считает приговор по этому делу «незаконным». По его словам, таксист высадил потерпевшую, которая была «пьяной», и уехал.

«Он оставил ее в городе Балыкчи, она была неадекватной, пьяной. Он принудительно высадил ее и уехал», — сказал адвокат.

Слишком мягкий приговор

История с изнасилованием женщины на глазах ребёнка в городе Балыкчы вызвала резонанс в Кыргызстане из-за того, что обвиненный в сексуальном насилии таксист получил в итоге очень короткий срок — три года лишения свободы.

Адвокат жертвы рассказал, что суд счёл смягчающими обстоятельствами то, что у него двое детей и нет судимости.

По его словам, он просил, чтобы насильника наказали по второй части статьи «Изнасилование» Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание сроком от 8 до 15 лет из-за отягчающих обстоятельств — насилие женщины было совершено на глазах ее ребенка, а также была угроза жизни ребенка.

Но суд вынес гораздо более мягкий приговор, хотя минимальный срок лишения свободы по статье «Изнасилование» — пять лет лишения свободы.

По словам адвоката потерпевшей, возможно, судья был в сговоре с прокуратурой и поэтому переквалифицировал это дело.

Из срока насильника уже вычли полгода, потому что он три месяца просидел в СИЗО, где день считается за два. Таким образом, мужчине останется провести 2,5 года заключения в колонии.

Изнасилование

Изнасилование произошло 29 июля 2016 года, когда женщина возвращалась с пятилетним сыном из города Балыкчы Иссык-Кульской области в Бишкек. Таксист изнасиловал ее на глазах у ребенка.

«Мой пятилетний сын все это время находился в машине и кричал. После этого, мужчина вышвырнул ребенка из машины и с угрозами, что убьет меня в случае обращения в правоохранительные органы, уехал», — рассказала пострадавшая.

Потерпевшая сразу же обратилась в правоохранительные органы, и преступник был задержан на следующий день.

Короткий срок был обжалован Тонской районной прокуратурой, дело отправили на пересмотр в Иссык-Кульский областной суд, сроки вынесения нового приговора пока неизвестны.

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