Актер Джеки Чан в эфире одного из китайских телешоу познакомил аудиторию со своей новой командой каскадеров. Ведущий показал ему видеопослание от каскадеров, с которыми актер работал в 80-х годах. Пока Джеки Чан пытался сдержать слезы, его старая команда собралась за его спиной.

Свой новый состав каскадеров он представил в передаче «Ace vs Ace» на одном из китайских телеканалов.

Во время эфира ведущий показал актеру видеообращение его первых каскадеров — именно с ними Джеки Чан начинал свою карьеру в 1970-80 годах.

Еще в начале своей карьеры Джеки Чан сформировал собственную команду каскадеров «Sing Kar Pan». Впервые каскадерам хорошо платили и покрывали медицинскую страховку. С многими из них он был знаком еще со школы-интерната, где провел свое детство.

Они ставили хореографические номера к 28 его фильмам и даже жили вместе с ним во время съемок.

Первая команда Джеки Чана записала актеру видео и поблагодарила его за помощь им в трудных жизненных ситуациях.

Пока актер внимательно смотрел видеоролик с обращением своей первой команды, вместо стоявших за спиной Джеки Чана молодых каскадеров на сцену вышли его старые коллеги.

После просмотра ролика актер едва сдерживал эмоции.

«Хоть я и получил Оскара за заслуги в кинематографе, это награда всем нам», — сказал он и обернулся. Увидев за спиной свою старую команду, актер расплакался.

Джеки Чан — обладатель трех наград от «Книги рекордов Гиннесса», он выполнил больше трюков, чем любой другой ныне живущий каскадер.

За годы работы он повредил практически все кости, ломал нос три раза и получал травмы и переломы рук бессчетное количество раз. Он вывихнул оба плеча, таз и грудину. Однажды его бедра были раздавлены между двумя транспортными средствами.

В ноябре 2016 года он был награжден премией «Оскар» за вклад в киноискусство.

По рейтингу журнала «Forbes», в 2016 году Джеки Чан занял второе место в списке самых высокооплачиваемых актеров. Его доход за озвучивание мультфильма «Король обезьян» и роли в китайских фильмах составляет 61 миллион долларов за год.

Успешный актер, режиссер и посол ЮНИСЕФ Джеки Чан является единственным человеком в киноиндустрии Гонконга, который отвоевал у право на независимость у китайских преступных синдикатов — триад.

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