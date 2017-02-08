Юристы Кыргызстана направили генпрокурору коллегиальное обращение с просьбой пересмотреть уголовное дело, возбужденное против депутата и экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Ее обвиняют в «незаконной выдаче» адвокатской лицензии Алексею Елисееву.

Под коллегиальным обращением генпрокурору Индире Джолубаевой подписались 56 адвокатов. Они просят дать повторную правовую оценку делу против Аиды Саляновой.

Генпрокуратура обвиняет Салянову в том, что она в бытность министром юстиции «незаконно» продлила в 2010 году лицензию адвокату Алексею Елисееву. В Кыргызстане этот юрист известен тем, что представлял интересы сына свергнутого президента Курманбека Бакиева, Максима.

В обращении генпрокурору адвокаты заявляют, что выдача лицензии Елисееву не является нарушением.

«При возобновлении адвокатской лицензии заявитель не был осужден приговором суда, а возбужденное уголовное дело не является основанием для отказа в возобновлении адвокатской деятельности», — утверждают они.

Госкомитет нацбезопасности уже вызывал Салянову на допрос по делу о незаконной выдаче лицензии Елисееву. Ее допрашивали 5 часов, после чего она подписала подписку о неразглашении деталей допроса.

Из генпрокурора в оппозиционеры

Бывшая министр юстиции и генпрокурор, Аида Салянова стала открыто критиковать президента Алмазбека Атамбаева с начала 2015 года.

Тогда, покидая пост генпрокурора, она обвинила власти в давлении после того, как на её мужа было заведено уголовное дело по подозрению в незаконной поставке угля на ТЭЦ Бишкека.

В 2016 году, уже будучи депутатом оппозиционной партии «Ата-Мекен», Салянова выступила против конституционной реформы Атамбаева и стала одним из ключевых оппозиционных политиков страны.

В том же году её муж был приговорён к семи годам условно, а генпрокуратура возбудила уголовное дело — по лицензии Елисеева — уже против самой Саляновой.

Сам Елисеев был на тот момент фигурантом уголовных дел, связанных с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым и его сыном Максимом. Генпрокуратура также подозревает, что продлевая ему лицензию, минюст уничтожил материалы личного дела адвоката.

Елисеев, покинувший Кыргызстан после свержения Бакиева, был заочно приговорён к восьми годам лишения свободы.

Оппозиция считает дело против Саляновой политически мотивированным — покинув пост генпрокурора в 2015 году, она стала одним из активных критиков президента Алмазбека Атамбаева.

Сама Салянова сказала в конце декабря в интервью радио «Азаттык», что в возбужденном против нее деле нет состава преступления.

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