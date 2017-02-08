Последние несколько дней в социальных сетях много шума вокруг нового реалити-шоу «Келин», первый выпуск которого уже показали по КТРК.

Реалити-шоу, как, впрочем, любой другой ТВ-продукт – это отражение общества, для которого оно и снимается. Мы имеем в наших телевизорах то, что заслуживаем.

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Вспомните, в какой момент на наших каналах стали появляться подобные потуги в стиле «лайв»?

«За стеклом» (2001)

Первое российское реалити-шоу, в котором молодые, красивые, полные амбиций и гормонов люди заселяются в комнаты, огороженные стеклом, и любой желающий может увидеть, чем они заняты. А занятия у них были, гм.., своеобразные.

Голодные до зрелищ дети, рожденные в «бессексовом» СССР, выросли и поняли, что их не нашли в капусте, а многочисленные копирки журнала «Плейбой» уже ушли в прошлое. Нужен был перец, и, вуаля – легитимированное подглядывание в замочную скважину принесло бешеные рейтинги.

«Фабрика звезд» (2002)

Насмотревшись MTV, канала, внезапно ставшего доступным, все захотели жить жизнью звезд – красивые авто, красивые дома, красивая одежда… сплошные ковровые дорожки.

Ведь это легко — главное хорошо выглядеть, уметь танцевать и открывать рот под фонограмму. А это у нас половина СНГ может. И вот тебе передача, где якобы простые девочки и мальчики враз становятся звездами.

«Дом-2» (2004)

Окончательно избавившись, как нам казалось, от совкового менталитета, общество решило быть свободным. И счастливым (вы еще помните этот дружный хор в конце «Мыыы счаааастливы»? Если нет, передача до сих пор жива, можете посмотреть. Рискните).

А что нужно для счастья? Свободные отношения, интриги и симпатичные мордашки. На выходе мы получаем наших бессменных соседей – «Дом-2».

«Холостяк»

Образ «нового русского» в малиновом пиджаке, из которого почти не торчит пузо, постепенно трансформировался в образ подтянутого молодого мужчины, который с кошельком наперевес может выбрать себе любую «чику».

Уж простите этот термин, но именно в последнее десятилетие этот имидж активно популяризировали. Каблуки-декольте-меха-длинные волосы-любимый аксессуар мужчины. Ну, может, после «Ламборджини».

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И вот настал тот «светлый час», когда решили и кыргызстанцы снять свое шоу. Подумали и надумали, что участвовать будут девушки, ибо это красиво. Сделать что-то вроде «Холостяка»?

Нет, это уят, эл эмне дейт (нужное подчеркнуть). Решили взять образ келин, невестки, и его так жестко проэксплуатировать, прикрывшись девизом «испытания реальной жизнью для девушек, умеющих делать только фото в инстаграме».

Почему у нас пойдет это шоу

Потому что мы живем в стране:

где уличный харассмент считается «проявлением внимания»;

где девушки, собираясь замуж, в списке качеств будущего мужа первым пунктом указывают «не единственный и не младший сын»;

где выпускной в сельской школе – это официальный билет в ала-качуу;

где не проводится граница между уважением к старшим и эйджизмом;

где общество будет залезать в личную жизнь человека – в данном случае девушки («Когда замуж?», «Когда ребенка?», «Когда второго?», «А почему одни девочки?»);

где мизогиния цветет и пахнет (отдает душком, скорее);

где искаженная религия будет приниматься за истину в последней инстанции.

Так вот, в нашей с вами стране это реалити-шоу будет популярно.

Его будут смотреть всей семьей, узнавая в нем себя или своих близких, похохатывая, когда какая-то из девушек обожжется маслом при приготовлении боорсоков.

Девочки, растущие в этих семьях, будут воспитываться с представлением, что все их жизненное предназначение – уметь готовить бешбармак на двенадцать человек и делать массаж кайнене. А мальчики будут знать, что жизнь — малина, когда приобретешь себе бесплатную прислугу, которую при людях нужно называть женой.

Никто не отреагирует, сидя у телевизора на сцену, где апа оглядывает-осматривает девушек как скот. Да-да, как скотину на базаре с мыслями «Сколько она даст молока», читай, «А каких здоровых внуков (именно внуков) она мне родит? Насколько вынослива она — скольких обстирает-обслужит-чай подаст?»

Никто не отреагирует на фразу «Мы же кыргызы, у нас только нике» — как не отреагировали на это ни дружелюбный ведущий, ни всезнающая кайнене, ни редакторы, которые должны следить, чтобы подобное не попало в эфир КТРК (на минуточку – не кабельного, а общественного канала).

Да здравствует сюр, господа.

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