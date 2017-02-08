Суд признал российского оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными в хищении чужого имущества по делу «Кировлеса». Судимость может помешать Навальному баллотироваться в президенты, сам оппозиционер обжалует приговор.

Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными по делу о хищении имущества госпредприятия «Кировлес» в 2009 году.

Оба получили условные сроки: Навальный — пять лет, Офицеров — четыре года.

Они должны будут выплатить по 500 тысяч рублей в виде штрафа.

Сам Навальный считает, что судья ему зачитал тот же самый текст приговора, по которому его осудили в 2013 году.

«Навальный организовал». Ясно. Обвинительный приговор. Шпарит по прежней редакции. — Alexey Navalny (@navalny) February 8, 2017

Приговор вынесли спустя месяц после того, как Навальный объявил о своих планах баллотироваться на должность президента России. Вердикт Кировского суда может помешать российскому оппозиционеру участвовать в выборах.

Навальный заявил, что будет добиваться отмены приговора и продолжит бороться за пост главы государства.

Его адвокат Ольга Михайлова подтвердила, что законодательство о президентских выборах не позволят Навальному выдвигаться в качестве кандидата.

Однако, она ссылается на 32-ю статью Конституции, которая позволяет выдвигаться на выборы всем гражданам, кроме тех, кто содержится в тюрьме. «То есть в данном случае возникает юридическая коллизия», — сказала она.

Дело о хищении имущества «Кировлеса»

В июле 2013 года Навального и Офицерова уже признавали виновными по делу о «Кировлесе». Тогда Ленинский районный суд Кирова установил, что ими было совершено хищение 10 тысяч кубометров лесопродукции стоимостью в 16 млн рублей у кировского госпредприятия «Кировлес».

В зале суда после оглашенного приговора Навального и Офицерова взяли под стражу. Но уже на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу.

После этого Кировский областной суд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание условными сроками и штрафами по 500 тысяч рублей.

Адвокаты Навального и Офицерова обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

После рассмотрения материалов дела ЕСПЧ сообщил, что российские суды нарушили права обвиняемых и присудил Навальному компенсацию морального и материального вреда и возмещение судебных расходов.

Верховный суд России 16 ноября 2016 года в связи с решением ЕСПЧ отменил обвинительный приговор и назначил повторное рассмотрение дела.

Спустя месяц после отмены приговора Навальный объявил, что будет бороться за пост президента, выборы которого назначены на март 2018 года.

Сам Навальный известен, как один из ярких критиков действующего президента России Владимира Путина и борец с коррупцией в высших эшелонах власти.

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Фото: Радио «Свобода».