Запущенное на канале КТРК реалити-шоу «Келин» вызвало неоднозначную реакцию у зрителей. Интернет-активисты собирают петиции — за и против проекта. Одни считают, что шоу пропагандирует унижение женщин, другие не видят в нем ничего зазорного.

Kloop.kg пригласил в студию автора проекта Хадичу Харсанову и одну из участниц реалити-шоу Рамилю Азизову, чтобы они рассказали о том, почему «Келин» должен показываться на КТРК. В качестве оппонентов выступили феминистки Гуляим Айылчы и Рейна Артурова.

Мы публикуем краткую выдержку из дискуссии участниц.

В отборочном туре проекта приняли участие 26 молодых девушек, из которых были выбраны 10 участниц реалити-шоу.

Участницы должны пройти ряд испытаний, от дойки коров до приготовления боорсоков, чтобы выиграть “приданное” — приз в виде путевки за границу и гарнитура.

Все задания будут выполняться под пристальным вниманием “кайнене” — телевизионного прототипа сварливой свекрови, которая будет придираться к героиням.

Полное видео дискуссии:

Участницы беседы:

Автор проекта «Келин» на канале КТРК — Хадича Харсанова.

Участница проекта Рамиля Азизова.

Феминистка, авторка блога Feministmin.kg Гуляим Айылчы.

Феминистка, социолог Рейна Артурова.

Ведущая Регина Им.

Почему проект стоит оставить или запретить

Хадича Харсанова, автор проекта:

Хотелось создать что-то, что будет интересно не только городскому зрителю. На первом общественном канале его (реалити-шоу) нужно показывать, потому, что там максимально народная аудитория.

Рейна Артурова, феминистка:

Скажу, как феминистка, женщина и вообще гражданка этой страны. Такие шоу не должны показываться по первому общественному государственному каналу.

Эта передача нормализует стереотипное мышление, что келин можно унижать.

Я не хочу, чтобы подростки социализировались, используя сценарий такого шоу в плане семейных отношений.

Почему девушки участвуют в шоу

Рамиля Азизова, участница проекта:

Как участница могу сказать, что было очень хорошо, было весело. Никто не жалел, что пришел на этот проект. Это должно показываться по ТВ потому, что оно (шоу) не учит плохому, не несет зла или вреда окружающим девушкам.

Наоборот, девушки должны смотреть. Городские девчонки, которые не умеют элементарно пожарить картошку.

Гуляим Айылчы, феминистка:

Мы смотрели отборочный тур – это был целый час унижений.

Почему мы должны келинку вообще оценивать как набор каких-то знаний? Это, в первую очередь, личность. А вы смотрите на нее, как придаток мужа и свекрови.

Хадича Харсанова, автор проекта:

Проблема в чем? Мы настолько любим своих девочек, что выращиваем из них очаровательных и обаятельных принцесс.

Наши принцессы умеют делать селфи на свои дорогие телефоны, но ни к чему абсолютно не приучены. Мне просто стало интересно, а что если взять девочек, заинтересовать их чем-то — в данном случае это финансовый куш — смогут ли они пойти на это.

Мы в течении десяти дней собрали более 50 заявок он-лайн. Потом на кастинг к нам пришло 30 девушек, собственно до съемок дотерпело 26 и там мы выбрали великолепную десятку.

Гуляим Айылчы, феминистка:

Это очень грустный показатель. Потому что девушки [идут в шоу] ради куша. Если человек ради приза идет на такое… Для меня это унизительные конкурсы.

Почему невестка должна соблюдать правила новой семьи

Гуляим Айылчы, феминистка:

В отборочном туре вы показываете (ситуацию). Кайнэне говорит: «У тебя подгорела еда, что ты будешь делать? Мне не нравится, что ты ходишь в короткой юбке, почему ты в ней ходишь?»

Или вообще заявляет: «Раз ты вышла замуж, почему ты вообще носишь короткую юбку?»

Почему кайнэне или муж должны указывать невестке, что ей носить?

Хадича Харсанова, автор проекта:

Допустим, вы едете в чужую страну, например в Сирию. Вы современная красивая женщина, феминистка, вы можете ходить в брюках, коротких юбках.

Там вы не перестаете быть феминисткой, но разве там вы позволяете себе это?

Гуляим Айылчы и Рейна Артурова, феминистки:

Это совершенно разные вещи.

Рейна Артурова, феминистка:

В Дубае можно ходить в брюках, в гражданской части Сирии тоже, мы не говорим об ИГИЛ. И мы живем в своей стране. Мы не пришли в чужой монастырь.

Зачем в шоу такой образ свекрови

Хадича Харсанова, автор проекта:

В передаче мы собрали образ «доктора зло». Мы позвали актрису, которая, на мой взгляд, замечательно справляется с ролью. В рамках всей передачи вы увидите, что наши келинки нашу кайнене ставят на место порой.

Рамиля Азизова, участница проекта:

Были такие моменты, когда хотелось просто сказать ей — «Ну заткнись, пожалуйста! Я сама знаю».

Хотелось сказать — «Отстаньте», но тут же задумывалась о том, что это моя свекровь и представляла себя в реальной жизни. Я не скажу так своей свекрови.

Рейна Артурова, феминистка:

Что подумают взрослые женщины, посмотрев на этот образ? Эти женщины смотрят на себя и думают — «Неужели общество видит в нас вот таких, извините, стерв и злых женщин?»

Я знаю столько взрослых женщин, которые совершенно другие личности в плане отношений с невестками.

Хадича Харсанова, автор проекта:

А еще есть целая куча людей, которые именно такие [как в шоу]. Пусть со стороны они увидят себя. Как это смотрится. Они должны делать выводы.

В комментариях в сети уже возникла идея снимать шоу «Куйоо Бала» (жених). Оказывается по традициям, у куйоо бала более 70 обязанностей, о которых они не знают. Мы, конечно, зацепились за эту идею.

Главное, чтобы это было интересно самому простому человеку. Это должно быть интересно массам.

Какая аудитория у проекта?

Хадича Харсанова, автор проекта:

Многие говорят, что они рабыни, они прислуживают. Нет, они проверяют и показывают свои навыки.

Если нет навыков, я считаю, что надо учиться. Почему учить языки – это хорошо, а учиться готовить – это плохо?

Гуляим Айылчы, феминистка:

Вы сказали, что в основном это будут смотреть девушки с регионов, но они итак все умеют

Хадича Харсанова, автор проекта:

Да, им будет смешно

Гуляим Айылчы, феминистка:

Да, им будет смешно смотреть на городских девушек. Получается вы делаете противостояние между «городскими и сельскими».

Девушки, женщины в селах — они итак несут весь груз семьи на себе. У нас женщина, как ломовая лошадь, которая итак на себе все тащит, и на нее еще вешаете.

Хадича Харсанова, автор проекта:

Мы дополнительно сверху ничего не докладывали. И потом, эта проблема, она же не только у нас в Кыргызстане.

Она есть в Таджикистане, Узбекистане, России.

Гуляим Айылчы, феминистка:

Давай тогда на Афганистан сразу ориентироваться.

Почему важно осветить тему репродуктивного здоровья

Рейна Артурова, феминистка:

Вот если бы вы учили, как правильно ухаживать за собой, когда ты беременна, как правильно планировать семью, это было бы просто шикарно.

Хадича Харсанова, автор проекта:

Рейна, я снимала передачу о здоровье. Вы поверите? Рейтинги были не те.

Давайте я сделаю отдельную серию, допустим о репродуктивном здоровье. Как вы представляете себе эту картинку?

Как я могу этот прилично показать?

Я ни в коем случае не могу то показать. Я что, буду стоять вот так возле плаката? Это же глупо.

Рейна Артурова, феминистка:

Прилично? А почему это неприлично? Это наше тело.

Гуляим Айылчы, феминистка:

Во время беременности у нас келинки точно также продолжают работать. Никто не смотрит на то, что она беременна.

Регина Им, ведущая Kloop.kg:

У вас на шоу возникали такие задания, где девушек просили представить, что они в положении, и кайнене от них требует, чтобы они продолжали вести хозяйство, доить корову и выполнять задания?

Хадича Харсанова, автор проекта:

Может мы кажемся вам монстрами, но нет, у нас такого нет.

В чем заключаются «базовые навыки» женщины?

Хадича Харсанова, автор проекта:

Мы просто проверяем некий набор неких жизненных навыков, скажем так, которые ей же – этой девочке помогут проще жить.

Она может даже и не выходить замуж. Это просто базовые навыки для женщины.

Гуляим Айылчы, феминистка:

А почему только для женщин?

Хадича Харсанова, автор проекта:

Потому что мы самые приспособленные к этому.

Гуляим Айылчы, феминистка:

Вы понимаете, что все эти обязанности показываются как чисто женскими? Не бывает чисто женских или чисто мужских обязанностей.

Никакая женщина не обязана служить мужчине.

Рамиля Азизова, участница проекта:

Обязанность женщины, испокон веков, – это рожать детей, создавать семейный уют.

Гуляим Айылчы, феминистка:

Где написано, что это обязанности?

Рамиля Азизова, участница проекта:

Вы понимаете, да, что женщина рождается в свет. Ее рожает женщина. Женщина рожает.

Рейна Артурова, феминистка:

Мужчина тоже принимает роль в этом. Вы знаете же, да?

Хадича Харсанова, автор проекта:

Принимает роль, но не рожает.

Рейна Артурова, феминистка:

Не надо унижать роль мужчины в рождении.

Почему женщина должна ухаживать за мужчиной?

Рамиля Азизова, участница проекта:

Разве это плохо ухаживать за своим мужчиной? Я не считаю себя в этом плане рабыней. Для меня это не будет плохо.

Почему? Потому, что я буду делать ему, допустим, завтраки.

Может вечерами я буду делать приятно. Там массаж или что-то надо будет. Взамен я буду получать в сто раз больше.

Гуляим Айылчы, феминистка:

Что например?

Рамиля Азизова, участница проекта:

Любовь, уважение

Рейна Артурова, феминистка:

А просто так он вам не даст уважения? За просто так?

Рамиля Азизова, участница проекта:

Он не дает.



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