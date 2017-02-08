Депутаты Жогорку Кенеша создали комиссию, которая детально изучит дело против депутата и экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Ее обвиняют в «незаконной выдаче» адвокатской лицензии Алексею Елисееву.

Решение о создании комиссии для рассмотрения дела о «незаконной выдаче» лицензии Саляновой поддержали 103 депутата из 110.

«Эта комиссия должна поработать для того, чтобы отделить политическую подоплеку от реальных возможных вопросов, которые есть у общества», — сказала депутат от «Ата Мекена» Наталья Никитенко.

Помимо создания комиссии, более пятидесяти юристов также потребовали прекратить преследование Саляновой.

Адвокаты попросили генпрокурора Индиру Джолдубаеву дать повторную правовую оценку делу против депутата. Они считают, что состава преступления в деле против Саляновой нет.

Госкомитет нацбезопасности уже вызывал Салянову на допрос по делу о незаконной выдаче лицензии Елисееву. Ее допрашивали 5 часов, после чего она подписала подписку о неразглашении деталей допроса.

Власти обвиняют Салянову в том, что она в бытность министром юстиции «незаконно» продлила в 2010 году лицензию адвокату Алексею Елисееву. В Кыргызстане Елисеев известен тем, что представлял интересы сына свергнутого президента Курманбека Бакиева, Максима.

Из-за скандала сам Елисеев покинул Кыргызстан после свержения Бакиева. Сейчас он находится в Латвии, где получил политическое убежище в 2010 году.

В Кыргызстане адвокат был заочно приговорён к восьми годам лишения свободы.

Оппозиция считает дело против Саляновой политически мотивированным — покинув пост генпрокурора в 2015 году, она стала одним из активных критиков президента Алмазбека Атамбаева.

Сама Салянова сказала в конце декабря в интервью радио «Азаттык», что в возбужденном против нее деле нет состава преступления.

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