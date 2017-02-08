Министерство финансов сократило 225 сотрудников для «оптимизации» структуры министерства. Такие действия ведомство объяснило тем, что хочет экономить до 60 миллионов сомов ежегодно.

По мнению министра финансов Адылбека Касымалиева, благодаря сокращению персонала министерство сможет экономить до 60 миллионов сомов в год.

«Мы произвели сокращение и в соответствии с Трудовым кодексом выплачиваем компенсацию [уволенным сотрудникам] за три месяца», — сказал Касымалиев.

Среди сокращенных сотрудников 110 — госслужащие и 115 — младший обслуживающий и технический персонал.

Как утверждает министр, районные финотделы и казначейства министерства объединят.

Власти называют эти действия «антикризисными мерами», которые позволят «стабилизировать экономическую ситуацию в стране».

В качестве одной из антикризисных мер в конце 2016 года был введен мораторий на увеличение количества госслужащих.

«Правительством было принято решение об оптимизации структуры девяти министерств и семи административных ведомств», — говорил тогда вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

Правительство сообщило о сокращении расходов госорганов более чем на 14 млрд сомов в конце сентября 2016 года, когда обсуждало прогноз бюджета на 2017-2018 годы.

Тогда премьер-министр Сооронбай Жээнбеков заявил, что сократят расходы госорганов на транспортные и командировочные нужды, расходы на связь и другие незащищенные статьи бюджета.

«При этом все расходы по защищенным статьям, заработная плата, пособия, пенсии и другие социальные выплаты будут профинансированы в полном объеме», — говорил тогда Жээнбеков.

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