Французские инвесторы предложили горкенешу Каракола проект реконструкции центрального сквера на 1 миллион долларов. Инвесторы хотят, чтобы сквер отдали им в аренду на 15 лет. Если депутаты одобрят проект, реконструкция начнется с апреля.

Инвесторы из Франции предоставили проект реконструкции центрального сквера для ознакомления депутатам горкенеша Каракола. Главным условием реализации проекта стало то, что после реконструкции сквер площадью в 3,5 гектара отдадут в аренду инвесторам на 15 лет.

По словам депутата горкенеша Азамата Айтбаева, проект рассчитан на изменение ландшафтного дизайна центрального сквера.

Инвесторы планируют построить общественный туалет, установить систему освещения и скамейки, наладить ирригационную систему, сделать фонтан, велосипедные и роликовые дорожки. Также планируется использовать 10 соток сквера для постройки кафе.

Инвесторы смогут начать работу с 1 апреля 2017 года, а завершить к началу туристического сезона в Караколе. Однако местные депутаты, еще не дали ответ инвесторам. Рассмотрение проекта планируется только на ближайшей сессии.

По словам Айтбаева, сейчас депутаты разделились на два лагеря. Одни утверждают, что такие большие вложения помогут развитию туризма в городе. Другие заявляют, что если отдать центральный сквер в одни руки на 15 лет, то он затем может стать частным.

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