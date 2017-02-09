Ряд депутатов парламента потребовал закрыть телевизионный проект «Келин», запущенный на канале КТРК. Парламентарии считают, что шоу укрепляет стереотипы об отношениях свекрови и невестки.

Требование закрыть шоу было озвучено на заседании парламента 9 февраля.

Одним из противников телепроекта стала депутат от фракции «Ата-Мекен» Аида Салянова. По ее мнению, образ свекрови из шоу может негативно повлиять на сознание молодых девушек.

«Вместо злобного, негативного отношения к девушкам, мы должны пропагандировать дружелюбные, позитивные отношения, которые складываются между свекровью и невесткой», — сказала она.

Салянову поддержали и другие парламентарии. Наталья Никитенко считает, что шоу пропагандирует насилие и укрепляет стереотип, что главная цель невестки — угодить свекрови.

Депутат СДПК Айнуру Алтыбаева говорит, что к парламенту уже обратились активисты, требуя рассмотреть вопрос о закрытии проекта «Келин».

«Этот проект не продукт ОТРК (КТРК), они его закупили, общественному совету ОТРК необходимо рассмотреть обращение активистов», — сказала Алтыбаева.

Генеральный директор канала КТРК Илим Карыпбеков на своей странице в фэйсбуке написал, что цель телепроекта показать особенности традиций, а не эксплуатацию женщин.

«Проект не пропагандирует ни насилие, ни эксплуатацию бедных женщин, ни какие либо отрицательные моменты, которые могли бы оскорбить феминисток или борцов за независимость свободной кыргызской девушки!», — пишет он.

Мнение зрителей разделилось. Одни считают, что шоу пропагандирует унижение женщин, другие не видят в нем ничего зазорного. Интернет-активисты собирают петиции — за и против проекта.

В отборочном туре шоу, показанном в эфире КТРК и вызвавшем резонанс, приняли участие 26 молодых девушек, из которых были выбраны 10 участниц реалити-шоу.

Участницы должны пройти ряд испытаний, от дойки коров до приготовления боорсоков, чтобы выиграть «приданное» — приз в виде путевки за границу и гарнитура.

Все задания выполняются под пристальным вниманием «кайнене» — телевизионного прототипа сварливой свекрови, которая придирается к героиням.

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