В Госагентстве по регулированию топливно-энергетического комплекса опровергли информацию о повышении цен на электроэнергию и тепло. Ранее некоторые СМИ писали, что с апреля цены повысятся на 10 процентов.

Директор Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Таалайбек Нурбашев заявил, что повышения цен на электроэнергию не будет.

«До конца 2017 года тарифы на электроэнергию для конечных потребителей повышаться не будут», — заверили в госагентстве.

Цены на отопление также не будут повышаться до конца года.

Ранее некоторые СМИ Кыргызстана опубликовали сообщение о том, что с 1 апреля 2017 года по Кыргызстану повысятся тарифы на электричество и тепло.

Еще в 2016 году премьер-министр Сооронбай Жээнбеков заверил, что до августа 2017 года повышения тарифов не ожидается.

Для жителей тариф на электричество был установлен в размере 77 тыйынов в месяц. При превышении лимита в 700 киловатт-часов в месяц потребители должны платить 2,16 сома за каждый дополнительный киловатт-час.

За отопление для потребителей был установлен тариф в 1695,1 сомов за одну Гкал.

За горячую воду жители, у которых установлен счетчик, платят 64,38 сомов за кубометр. Граждане, которые не пользуются приборами учета, платят 309,03 сомов за одного человека.