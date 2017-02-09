Нападение на сотрудников международного комитета Красного креста (МККК) было совершено 8 февраля, когда они доставляли гуманитарную помощь пострадавшим в труднодоступные горные районы. Власти страны предполагают, что нападавшими были боевики «Исламского государства».

Все шестеро сотрудников, убитых при нападении, были местными жителями. Они доставляли гуманитарную помощь в труднодоступные горные районы провинции Джаузджан на севере Афганистана. Провинция пострадала от обильных снегопадов и схода лавин.

«Шокированы и раздавлены. Мы подтверждаем, что шесть сотрудников Международного комитета Красного креста были убиты, еще два пропали без вести в провинции Джаузджан в Афганистане», — сказала глава делегации МККК в Афганистане Моника Занарелли.

По словам губернатора Джаузджана Лутфулла Азизи, полиция ведет поиск пропавших сотрудников.

Ответственность за убийство сотрудников «Красного креста» не взяла ни одна из террористических группировок в Афганистане, но власти страны предполагают, что нападавшими были боевики ИГИЛ.

Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что члены «Талибана» не причастны к убийству сотрудников международной организации, и «сделают все возможное, чтобы найти преступников».

По статистике Миссии ООН по оказанию помощи Афганистану за 2016 год 3 498 гражданских лиц были убиты и 7 920 ранены боевиками.



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