В ночь с 8 на 9 февраля на пересечении улиц Абдрахманова и Киевская произошла авария. Водитель «Лексуса 470» на большой скорости хотел проехать на красный свет, но столкнулся с другим «Лексусом» и автомобилем «Дайхатсу», от чего последняя машина перевернулась.

Сотрудник пресс-службы патрульной милиции Таалай Бугубаев сообщил Kloop.kg, что ДТП произошло в 00:30.

По его словам, водитель «Лексуса 470» на большой скорости проехал на красный свет и столкнулся с «Лексусом GX» и автомобилем «Дайхатсу».

Пострадали два человека — девушка 1993 года рождения и парень 1999 года рождения. Оба — пассажиры «Дайхатсу».

Их доставили в четвертую городскую больницу.

Водители обоих «Лексусов» не имели при себе документов, их автомобили были водворены на штрафстоянку.

По результатам экспертиз установлено, что водители всех трех машин были трезвыми.

Сейчас проводятся следствие по выяснению всех обстоятельств аварии.

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