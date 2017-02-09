Super Bowl — финал игр американского футбола — главное спортивное событие года в США. В Хьюстоне за звание чемпиона бились команды «Нью-Инглэнд Пэтриотс» и «Атланта Фэлконс». Почему Super Bowl так важен для американцев и в чем заключается его феномен, объяснила спортивный обозреватель Kloop.kg Каминат Имирханова.

Американский футбол — самый популярный вид спорта в США, популярнее бейсбола, баскетбола, хоккея и, тем более, гораздо популярнее традиционного европейского футбола, который американцы предпочитаю называть «соккером».

В первое воскресенье февраля проходит главное событие американского футбола — «супербоул».

«Супербоул» (англ. «Super Bowl») — это финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. В нем за право называться чемпионом мира сражаются команды-победительницы Американской футбольной конференции и Национальной футбольной конференции.

В 70-х годах прошлого века в Америке существовало несколько отдельных футбольных лиг. Они боролись друг с другом за внимание зрителя и, следовательно, за прибыль от матча к матчу.

В конце концов, футбольные чиновники решили пойти друг другу навстречу и объединиться в общую лигу — Национальную, которая, в свою очередь и делится на две конференции, в каждой из которых по 16 команд, а шесть лучших из них выходят в стадию плей-офф.

Победители этих конференций встречаются в финальном матче за главный кубок в американском футболе. Но этот матч не просто финальный матч за кубок, «cупербоул» — это часть американской культуры, один из самых больших праздников в стране.

В прошлом году финальный матч Национальной футбольной лиги собрал у экранов 167 млн американцев — половину всего населения США. А согласно статистике, больше еды, чем в день «cупербоула», американцы съедают только в День благодарения.

Согласно прошлогодним опросам, 43,3 млн американцев устроили у себя дома по случаю «супербоула» вечеринку, 70 млн пошли праздновать к друзьям, а 8,6 млн человек специально к матчу приобрели новый телевизор.

Как прошел финал 2017 года

В финальном матче 2017 года за звание чемпиона боролись победители Американской футбольной конференции — «Нью-Инглэнд Пэтриотс» и Национальной футбольной конференции — «Атланта Фэлконс». Игра завершилась со счетом 34:28 в пользу «Патриотов».

«Нью-Инглэнд Пэтриотс» участвуют в розыгрыше суперкубка американского футбола уже в рекордный девятый раз. И уже в пятый раз этой команде удается выиграть.

Игроком матча был назван квотербек «Патриотов» Том Брэди. Он удостоился этой чести в пятый раз в своей карьере. По итогам этого финала Брэди получит пятое кольцо чемпиона и побьет рекорд кумиров своего детства — Джо Монтаны и Терри Брэдшоу, у которых по четыре кольца.

Для «Атланта Фэлконс» этот финал стал лишь вторым в истории. Первый раз команда попала в финал в 1999 году — тогда они проиграли «Денвер Бронкс».

Несмотря на то, что в этом сезоне команда показывала потрясающую игру в обороне, букмекеры были на стороне бостонской команды, предрекая ей победу. И не ошиблись.

Сложно сказать, что победа досталась «Патриотам» легко. Впервые в истории финалов победитель не определился в основное время, матч перешел в овертайм.

«Нью-Инглэнд Пэтриотс» проигрывали по ходу матча с разницей в 25 очков. Но в последние 15 минут встречи сумели отыграть 19 очков, совершив самый невероятный камбэк в истории финалов, и вырвать победу у команды из Атланты.

Матч за звание чемпиона мира между «Нью-Инглэнд Пэтриотс» и «Атланта Фэлконс» прошел в Хьюстоне, на арене «NRG Stadium», которая вмещает 70 тысяч зрителей.

За несколько дней до матча, билет на этот стадион можно было приобрести только у перекупщиков и за невероятные деньги — свыше пяти тысяч долларов. Однако это мелочи по сравнению с ценами на прошлогодний юбилейный «cупербоул». Тогда цены на билеты достигали 13 тысяч долларов.

Главный трофей «cупербоула» — кубок имени Винса Ломбарди. Он назван в честь тренера команды «Грин Бэй Пэкерс», выигравшей первые два «cупербоула».

Кроме кубка и призовых, команде также вручаются специальные перстни с выгравированным на ними названием команды и порядковым номером «cупербоула», который эта команда выиграла.

Вручается такой перстень абсолютно всем, кто принял хоть какое-то участие в победе команды — от тренера до массажиста.

Что в «cупербоулe» интересного, кроме самой игры?

Матч приходится на воскресный прайм-тайм, собирая огромную аудиторию, поэтому реклама, показанная в это время по телевидению, стоит сумасшедших денег.

Рекламодатели приглашают в свои ролики звезд мировой величины и за 30-секундную презентацию своего продукта готовы заплатить пять миллионов долларов. На Youtube есть специальные подборки лучших рекламных роликов, показанных во время «cупербоула».

Кроме того, во время «cупербоула» крупнейшие голливудские киностудии показывают эксклюзивные трейлеры своих еще не вышедших на экраны картин.

Но особый ажиотаж вызывает так называемое «халфтайм-шоу» (halftime show) — получасовой перерыв между второй и третьей четвертью игры. В это время зрителей развлекают музыканты мировой величины.

Во время прошлого «халфтайм-шоу» выступали Бейонсе, Бруно Марс и группа Coldplay. В разное время в получасовом перерыве «cупербоула» также выступали Майкл Джексон, Пол МакКартни, U2 и Мадонна.В 2017 году эта честь выпала поп-звезде Леди Гаге.

Забавно, но выступление Леди Гаги на супербоуле предсказывал мультсериал «Симпсоны».

«Cупербоул» 2017-го стал уже 51-м по счету в истории американского футбола. Он транслировался в ночь с воскресенья на понедельник в разных концах планеты на 34 разных языках. И на случай, если богатая история этого турнира сподвигнет вас увлечься американским футболом, вот видео, которое поможет вам разобраться в его правилах.

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