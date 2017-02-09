Прокуратура считает, что председатель ГРС Тайырбек Сарпашев не должен был снимать арест с недвижимости Максима Бакиева. Надзорный орган настаивает на его отставке, сам Сарпашев опровергает обвинения.

Генеральная прокуратура порекомендовала премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову уволить председателя Государственной регистрационной службы (ГРС) Тайырбека Сарпашева.

Причиной стало то, что Сарпашев снял арест с недвижимости по улице Скрябина 45-45а, которая, по сведениям генпрокуратуры, принадлежит Ульяне Пак. Надзорный орган называет её доверенным лицом Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Прокуратура считает, что Сарпашев совершил правонарушение, которое «создает условие для коррупции», потому что исполнял свои обязанности «ненадлежащим образом».

Сам председатель ГРС считает, что в его действиях нет ничего незаконного, потому что при принятии решения он опирался на определение Межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года о снятии ареста с этого имущества.

Надзорный орган в свою очередь заявил, что бишкекская прокуратура обжаловала судебное решение, а само определение Межрайонного суда было приостановлено Бишкекским городским судом.

Сарпашев попросил премьер-министра разобраться в этом вопросе и направил на его имя официальное письмо.

«В нем я изложил свои аргументы, а также причины, по которым мы считаем, что ГРС права в данном вопросе», — заявил он.

По словам Сарпашева, прокуратура поздно прислала письмо о наложенном аресте. Он добавил, что между ведомствами до сих пор ведется бумажный документооборот.

«Меня обвиняют в том, чего я не делал. Мы всего лишь регистрируем, где находятся хозяева, и кому они решили продать участок, мы не знаем», — сказал он.

Ранее с предложением об отставке Сарпашева из-за этого же вопроса выступал лидер фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов.

Тайырбек Сарпашев занимает должность главы Государственной регистрационной службы с ноября 2015 года.

По теме: