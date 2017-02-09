Прокуратура считает, что председатель ГРС Тайырбек Сарпашев не должен был снимать арест с недвижимости Максима Бакиева. Надзорный орган настаивает на его отставке, сам Сарпашев опровергает обвинения.

Генеральная прокуратура порекомендовала премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову уволить председателя Государственной регистрационной службы (ГРС) Тайырбека Сарпашева.

Причиной стало то, что Сарпашев снял арест с недвижимости по улице Скрябина 45-45а, которая, по сведениям генпрокуратуры, принадлежит Ульяне Пак. Надзорный орган называет её доверенным лицом Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Участок из-за которого Генпрокуратура просит уволить главу ГРС.

Прокуратура считает, что Сарпашев совершил правонарушение, которое «создает условие для коррупции», потому что исполнял свои обязанности «ненадлежащим образом».

Сам председатель ГРС считает, что в его действиях нет ничего незаконного, потому что при принятии решения он опирался на определение Межрайонного суда Бишкека от 25 июня 2014 года о снятии ареста с этого имущества.

Надзорный орган в свою очередь заявил, что бишкекская прокуратура обжаловала судебное решение, а само определение Межрайонного суда было приостановлено Бишкекским городским судом.

Скрябина 45-45а. Фото: 5 канал

Сарпашев попросил премьер-министра разобраться в этом вопросе и направил на его имя официальное письмо.

«В нем я изложил свои аргументы, а также причины, по которым мы считаем, что ГРС права в данном вопросе», — заявил он.

По словам Сарпашева, прокуратура поздно прислала письмо о наложенном аресте. Он добавил, что между ведомствами до сих пор ведется бумажный документооборот.

«Меня обвиняют в том, чего я не делал. Мы всего лишь регистрируем, где находятся хозяева, и кому они решили продать участок, мы не знаем», — сказал он.

Ранее с предложением об отставке Сарпашева из-за этого же вопроса выступал лидер фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов.

Тайырбек Сарпашев занимает должность главы Государственной регистрационной службы с ноября 2015 года.

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