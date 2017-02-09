Компания-страховщик грузового «Боинга-747», рухнувшего на поселок Дачи-СУ под Бишкеком 16 января, готова выплатить $38 миллионов за самолет. Из-за авиакатастрофы умерли 39 человек.

Казахская компания «Евразия», которая застраховала упавший под Бишкеком «Боинг-747», выплатит деньги за самолет только в том случае, если причина крушения является одним из рисков, который предусмотрен в страховом договоре.

Компания готова выплатить деньги сразу после того, как будут собраны информация и документы, а также подсчитан точный ущерб из-за крушения самолета.

«По наихудшему сценарию, общая сумма выплат от всех перестраховщиков только по стоимости воздушного судна может составить $38 миллионов. Но это только предварительные цифры. Суммы возмещения в любой момент могут вырасти в разы, ведь расследование причин и последствий авиакатастрофы пока не подошло к завершению», — сообщила компания.

В расследовании участвуют Кыргызстан, Турция и США. Кыргызстан участвует как страна, где произошло происшествие. Турция — как страна, где зарегистрирована авиакомпания, и где эксплуатировался самолёт. США — как государство, где был разработан самолёт.

Грузовой самолет «Боинг-747» рухнул возле аэропорта «Манас» в 7:20 утра 16 января. Он упал на близлежащий дачный поселок Дачи-СУ и разрушил 26 домов, в которых проживали более 60 человек.

По данным МЧС, ущерб от падения самолета составил чуть более 186,5 миллионов сомов.

В результате крушения грузового самолета погибли 38 человек. Большинство погибших — жители дачного поселка. Еще один житель поселка скончался 22 января из-за сильных ожогов.

Автор: Чынгыз Асангулов

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