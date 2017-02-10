Нижняя палата Британского парламента приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о выходе страны из Евросоюза. Если акт одобрит и верхняя палата парламента, то процесс «брекзита» — выхода Великобритании из Евросоюза — начнется официально.

Палата общин — нижняя палата британского парламента приняла в последнем, третьем чтении, акт о выходе Великобритании из Евросоюза.

Законопроект правительства о выходе страны из ЕС поддержали 494 депутата, против выступили 122 парламентария.

На дебатах перед последним голосованием парламент обсуждал несколько поправок, в их числе — возможность гражданам ЕС остаться в Великобритании, после выхода страны из союза. Однако, поправки не были приняты.

Помимо одобрения парламента, акт о выходе из ЕС должен быть одобрен палатой лордов — верхней палатой парламента страны.

Если верхняя палата одобрит акт о выходе страны из ЕС, то премьер-министр Британии Тереза Мей может официально начать процесс «брекзита» — выхода страны из ЕС.

Ожидается, что законопроект будет полностью одобрен к началу марта, до начала саммита ЕС.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС прошел 23 июня 2016 года. В референдуме приняли участие граждане Великобритании и стран Содружества — доминионов Британии, а также британцы, проживающие за рубежом.

По результатам референдума 51,89% граждан проголосовали за «брекзит». По официальным данным, явка на референдуме составила 72 процента — рекордная за последнее десятилетие.

После референдума бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступавший против «брекзита», ушел в отставку.

При этом в 2013 году Кэмерон сам предложил идею провести общенациональный референдум о дальнейшем членстве Британии в ЕС. Свою инициативу он обосновал тем, что хочет провести реформы в Евросоюзе или изменить условия членства Британии.

Британское общество перед референдумом разделилось на две части. Половина поддержала идею о выходе из членства ЕС, а другая — нет. Мнения политических деятелей также разделились.

Те, кто поддерживал «брэкзит», считали, что членство в ЕС замедляет рост экономики в стране, а также ограничивает осуществление контроля над своими границами.

Граждане, выступавшие против выхода Британии из ЕС, считали, что членство, наоборот, способствует росту экономики, потому что так легче продавать свои товары европейским странам.

Слово «брэкзит» (от «Britain» — «Британия», и «Exit» — «выход») вошло в обиход в июне 2012 года, когда британский аналитический центр употребил его в своём твиттер-аккаунте.

Им обозначили идею о выходе Британии из Евросоюза. Позже эту комбинацию подхватили представители средств массовой информации в Великобритании. Альтернативой слову «брэкзит» стало слово «бремэйн» (от «Britain» — «Британия», и «Remain» — «оставаться»).

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